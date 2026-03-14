Plenković: Podizanje kreditnog rejtinga na razinu A potvrda je iznimnog napretka

Činjenicu da S&P podiže Hrvatskoj, u svjetlu svih globalnih kriza, investicijski kreditni rejting s A- na razinu A, predsjednik Vlade Andrej Plenković ocijenio je u subotu potvrdom iznimnog napretka, kao i signal ulagačima da je Hrvatska stabilna i pouzdana.

Izjava predsjednika Vlade Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva

- To je i jasan signal ulagačima da je Hrvatska financijski i gospodarski stabilna i pouzdana - istaknuo je Plenković na mreži X.

Dodao je i da je u mandatu ove Vlade kreditni rejting Hrvatske napredovao za šest stupnjeva.

Plenković je ocijenio da su podizanju kreditnog rejtinga pridonijele provedene reforme i ulaganja (osobito putem NPOO), nadolazeće pristupanje OECD-u, kao i politička stabilnost i odgovorno upravljanje javnim financijama.

- Visok investicijski kreditni rejting snažan je poticaj za nastavak politika koje će podizati standard života hrvatskih građana i omogućiti Hrvatskoj da hvata razvojni korak s drugim članicama EU - naglasio je Plenković.

Agencija S&P podigla je u petak dugoročnu kreditnu ocjenu u stranoj i domaćoj valuti za Hrvatsku s 'A-' na 'A', uz stabilne izglede.

Prema mišljenju agencije, kontinuirane reforme i ulaganja, uz podršku EU-ovog instrumenta za oporavak i otpornost te nadolazećeg pristupanja OECD-u, nastavljaju jačati ekonomsku otpornost i dugoročne izglede za gospodarski rast Hrvatske.