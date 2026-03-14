Plenković: Podizanje kreditnog rejtinga na razinu A potvrda je iznimnog napretka

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković sudjeluje na obljetnici HDZ-a u Šibeniku | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Činjenicu da S&P podiže Hrvatskoj, u svjetlu svih globalnih kriza, investicijski kreditni rejting s A- na razinu A, predsjednik Vlade Andrej Plenković ocijenio je u subotu potvrdom iznimnog napretka, kao i signal ulagačima da je Hrvatska stabilna i pouzdana.

- To je i jasan signal ulagačima da je Hrvatska financijski i gospodarski stabilna i pouzdana - istaknuo je Plenković na mreži X.

Dodao je i da je u mandatu ove Vlade kreditni rejting Hrvatske napredovao za šest stupnjeva.

Plenković je ocijenio da su podizanju kreditnog rejtinga pridonijele provedene reforme i ulaganja (osobito putem NPOO), nadolazeće pristupanje OECD-u, kao i politička stabilnost i odgovorno upravljanje javnim financijama.

STABILNI IZGLEDI Plenković o dizanju rejtinga: 'Hrvatska je u uskom krugu zemalja s A razinom...'
Plenković o dizanju rejtinga: 'Hrvatska je u uskom krugu zemalja s A razinom...'

- Visok investicijski kreditni rejting snažan je poticaj za nastavak politika koje će podizati standard života hrvatskih građana i omogućiti Hrvatskoj da hvata razvojni korak s drugim članicama EU - naglasio je Plenković.

NOVI SPOR Andrej Plenković o pritužbi MOL-a: 'Cijena transporta nafte ovisi o količini i ročnosti...'
Andrej Plenković o pritužbi MOL-a: 'Cijena transporta nafte ovisi o količini i ročnosti...'

 Agencija S&P podigla je u petak dugoročnu kreditnu ocjenu u stranoj i domaćoj valuti za Hrvatsku s 'A-' na 'A', uz stabilne izglede.

PRATITE NA 24SATA Plenković o cijenama goriva: 'Spriječili smo udar na građane'
Plenković o cijenama goriva: 'Spriječili smo udar na građane'

Prema mišljenju agencije, kontinuirane reforme i ulaganja, uz podršku EU-ovog instrumenta za oporavak i otpornost te nadolazećeg pristupanja OECD-u, nastavljaju jačati ekonomsku otpornost i dugoročne izglede za gospodarski rast Hrvatske.

SAD objavio snimke polijetanja ‘nevidljivog‘ bombardera B-2. Washington nudi nagradu...
IZ MINUTE U MINUTU

SAD objavio snimke polijetanja ‘nevidljivog‘ bombardera B-2. Washington nudi nagradu...

Izraelska vojska objavila je u četvrtak da je u Teheranu napala kontrolne točke kojima upravlja Basidž, u sklopu nastojanja da oslabi vlast iranskih vjerskih vođa. Paravojna postrojba Basidž je pomoćna snaga pod kontrolom Revolucionarne garde (IRGC) koja se često koristi za gušenje prosvjeda unutar Irana.
Skandalozna rješenja: 'Traže nas da platimo porez za državni stan u kojem smo zbog potresa'
ŠOK ZA OBITELJI

Skandalozna rješenja: 'Traže nas da platimo porez za državni stan u kojem smo zbog potresa'

Obitelji, kojima su stanovi uništeni u potresu, dobile rješenja za porez na nekretnine - za zamjenske stanove. Očajni su: ‘Ovo nam je dodatni stres’
VIDEO Upali s oružjem i zbrisali iz zlatarne! Imamo SNIMKU uhićenja: 'Uhvatili su bandu!'
OBA SU PALA

VIDEO Upali s oružjem i zbrisali iz zlatarne! Imamo SNIMKU uhićenja: 'Uhvatili su bandu!'

U PUZ-u navode kako su dvojica nepoznatih počinitelja, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinila razbojništvo nad dvije zaposlenice

