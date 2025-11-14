Šušnjar: Ići ćemo na dodatno smanjenje cijena proizvoda

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u intervjuu tjedna za Media Servis govorio je o cijenama, inflaciji te otkrio da će se dosadašnji popis od 70 namirnica kojima je Vlada zamrznula cijene uskoro proširiti.

- Mogu reći da razgovaramo i radimo dodatne analize da je proširimo na 100. Mislim već sljedeći tjedan da bi moglo biti predstavljeno na Vladi. Išli bismo s dodatnim smanjenjem cijena koje su definirane na ovoj postojećoj listi, dodali bismo na listu asortiman proizvoda koji već je na listi, samo bismo ga proširili. Znači to su neki svakodnevni proizvodi koji se koriste u svakodnevnom životu od prehrambenih namirnica, higijenskih namirnica kako bismo olakšali blagdansku trpezu naših sugrađana -rekao je Šušnjar.

Zagreb: Konferencija "Mogućnosti EU financiranja za malo gospodarstvo" | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osvrnuo se i na tzv. šrinkflaciju i skimpflaciju, odnosno pojavu da se za istu cijenu smanjuje gramaža ili kvaliteta proizvoda.

- U nadzorima koje sad provodi DIRH nemamo indicirano puno takvih stvari, to jest gotovo nikako da nemamo izbjegavanja na taj način. Također sankcije koje smo propisali kada smo radili izmjene i dopune zakona su drastično veće. Kršenje odluke je negdje oko 20 posto u kontroliranim dućanima, ali su naplaćene kazne negdje oko 500 tisuća eura. Znači značajno su veće kazne, nego što su bile prije. - rekao je ministar. Dodao je da za blagdane dolaze dodatne kontrole - rekao je ministar Šušnjar pa prokomentirao vladine projekcije za iduću godinu rast BDP- a od 2,7 posto i inflacija na razini 2,8 posto.

- Pa to je realno, to je i ono što smo najavljivali do sada i u skladu s tim najavama se kreće i inflacija i ove godine i projekcije za sljedeću godinu su takve. Mi mislimo da će one sigurno biti povoljnije, to jest da će inflacija usporavati i da će biti manja nego ove godine - smatra Šušnjar.

Zagreb: Izjave za medije nakon inicijalnog sastanka na temu osnivanja Radne skupine za nuklearnu energiju | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Rekao je i kako se boriti s inflacijom.

- Mi kao potrošači smo najbolji korektiv. Kao što se izlazi na izbore svake četiri godine i odlučuje se tko će upravljati zemljom, svaki dan imamo takvu priliku odlučiti kome ćemo dati svoj novac od trgovaca, distributera, proizvođača. Kada mi budemo u višoj razini postali svjesni svoje moći, tada ćemo bolje regulirati - rekao je ministar.

Vlada je krenula s postupnim ukidanjem subvencija kroz pakete pomoći stanovništvu i gospodarstvu pa su u studenom već stigli veći računi za režije, a isto se očekuje i u siječnju.

- Znate koja je najbolja energija? Energija koja se ne potroši, koja se uštedi. Mi sad radimo na tome, pričamo o obnovljivim izvorima, proizvodnji iz hidropotencijala, nuklearnih... Međutim ako mi rasipamo tu energiju, nikada nećemo optimalno upravljati njom, ali će nam uvijek biti skupa. Ja volim reći nije dobro kada se u kući temperatura regulira otvaranjem prozora. To je rasipanje energije. Znači mi moramo optimalno koristiti tu energiju i na taj način štedjeti i sebi novac ali i energiju koja je postala dragocjena - smatra ministar.

Rekao je da će vaučere za najugroženije sigurno zadržati do lipnja, kada bi trebao biti gotov registar stanovništva i kada bi mogli ići s ciljanim mjerama, a ne horizontalnima koje onda obuhvate i one kojima ta pomoć i nije potrebna. Osvrnuo se potom na pregovore MOL-a i JANAF-a oko novog ugovora o transportu nafte. Kaže da još ništa nije potpisano. U svjetlu nedavnih optužbi s mađarske strane na račun JANAF-a, u Budimpeštu je otputovao predsjednik Zoran Milanović koji će se sastati i s premijerom Viktorom Orbanom.

- Nadam se da će on ponoviti stav koji Vlada cijelo vrijeme drži, a to su realne brojke.'' - Može li on tu pomoći? ''Pa naravno da može. Ako još nije održan sastanak i ovim putem mu šaljem poruku da i država i JANAF garantiraju da mogu isporučiti sve količine potrebne i Mađarskoj i Slovačkoj, to su obje rafinerije u vlasništvu MOL-a. Vjerujem da će on držati tu liniju i prezentirati to tako i pomoći u realizaciji tih ugovora. Ne vidim drugog načina kao hrvatski predsjednik da bi mogao bilo što drugo raditi - rekao je.

Ponovio je da nismo u lošijoj pregovaračkoj poziciji s MOL-om, zbog toga što je JANAF, zbog sankcija, prestao s opskrbom NIS-a u Srbiji. O tome je, kaže Šušnjar, razgovarao s američkim ministrima u Ateni na 6. ministarskom sastanku Partnerstva za transatlantsku energetsku suradnju. Ponovio je da je Hrvatska spremna preuzeti dionice Gazproma u NIS-u i da JANAF nikad ne bi imao pretenzije ovladavati maloprodajnim tržištem Srbije.

- JANAF bi tu nastupio prvenstveno u zaštiti svojih poslovnih interesa, jer to je jedan od najvećih njihovih klijenata. Ako oni misle da možemo pomoći, mi smo spremni - smatra ministar.

- Ni HEP ni JANAF nisu u problemu. Naftna industrija iz Srbije, njeni građani i gospodarstvo su problemi jer će ostati bez pogonskih goriva. Zato sam i naglasio - mi možemo biti samo dio rješenja, ne problema - uvjeren je ministar.

Podsjetio je i da je Hrvatska uložila u povećanje kapaciteta LNG terminala daleko iznad naših potreba pa je u Ateni bilo govora i o južnoj plinskoj interkonekciji.

- Mi smo prezentirali američkoj strani i oni su svjesni naše pozicije i važnosti LNG terminala na Krku. Svi smo zainteresirani da se BiH spoji južnom plinskom interkonekcijom. Mi imamo i sve dozvole i odlučili smo da ćemo napraviti taj dio cjevovoda kako bi pomogli BiH u diversifikaciji. Međutim, prvo oni trebaju riješiti unutarnje probleme da se dogovore oko otvorenih pitanja, kako mi ne bismo gradili tu cijev ni za koga - zaključio je ministar.