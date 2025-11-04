Šušnjar primio veleposlanicu SAD-a: Snažnija suradnja u energetici i ulaganjima

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar primio je u utorak u nastupni posjet veleposlanicu Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj Nicole McGraw, kojoj je zaželio dobrodošlicu i uspješan mandat u Hrvatskoj, izvijestilo je ministarstvo. Ministar Šušnjar i veleposlanica McGraw razgovarali su o jačanju strateškog partnerstva između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, s posebnim naglaskom na energetsku sigurnost, LNG i nuklearnu suradnju, američka ulaganja i trgovinu, inovacije te razvoj naprednih tehnologija.

Ministar je istaknuo da su pristupanje Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te ratifikacija Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja među ključnim nacionalnim prioritetima, istaknuvši važnost snažne američke potpore u tim procesima.

Kao zemlja koja trenutačno predsjeda Inicijativom triju mora, Hrvatska u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama nastavlja jačati transatlantsko partnerstvo i infrastrukturnu povezanost u području LNG-a, elektroenergetskih mreža, nuklearne i geotermalne energije. U tom kontekstu ministar Šušnjar osvrnuo se i na predstojeći ministarski sastanak Partnerstva za transatlantsku energetsku suradnju (P-TEC) koji će se ovog tjedna održati u Ateni, gdje će se dodatno razgovarati o unaprjeđenju energetske i investicijske suradnje između dviju zemalja.

Sjedinjene Američke Države ostaju važan strateški partner Republike Hrvatske u jačanju gospodarske otpornosti, energetske sigurnosti i inovacijskog razvoja, a obje strane izrazile su spremnost na nastavak intenzivnog dijaloga i konkretnih projekata koji doprinose zajedničkim ciljevima, kaže se u priopćenju sa sastanka.