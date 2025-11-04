Obavijesti

News

Komentari 0
RAZGOVORI

Šušnjar primio veleposlanicu SAD-a: Snažnija suradnja u energetici i ulaganjima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Šušnjar primio veleposlanicu SAD-a: Snažnija suradnja u energetici i ulaganjima
Zagreb: Premijer Plenković ugostio Nicole McGraw, novu američku veleposlanicu u Hrvatskoj | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Sjedinjene Američke Države ostaju važan strateški partner Republike Hrvatske u jačanju gospodarske otpornosti, energetske sigurnosti i inovacijskog razvoja

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar primio je u utorak u nastupni posjet veleposlanicu Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj Nicole McGraw, kojoj je zaželio dobrodošlicu i uspješan mandat u Hrvatskoj, izvijestilo je ministarstvo. Ministar Šušnjar i veleposlanica McGraw razgovarali su o jačanju strateškog partnerstva između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, s posebnim naglaskom na energetsku sigurnost, LNG i nuklearnu suradnju, američka ulaganja i trgovinu, inovacije te razvoj naprednih tehnologija.

Ministar je istaknuo da su pristupanje Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te ratifikacija Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja među ključnim nacionalnim prioritetima, istaknuvši važnost snažne američke potpore u tim procesima.

STIGLA U BANSKE DVORE Nova Trumpova veleposlanica kod Plenkovića: 'Nastavljamo gradnju bliskih odnosa...'
Nova Trumpova veleposlanica kod Plenkovića: 'Nastavljamo gradnju bliskih odnosa...'

Kao zemlja koja trenutačno predsjeda Inicijativom triju mora, Hrvatska u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama nastavlja jačati transatlantsko partnerstvo i infrastrukturnu povezanost u području LNG-a, elektroenergetskih mreža, nuklearne i geotermalne energije. U tom kontekstu ministar Šušnjar osvrnuo se i na predstojeći ministarski sastanak Partnerstva za transatlantsku energetsku suradnju (P-TEC) koji će se ovog tjedna održati u Ateni, gdje će se dodatno razgovarati o unaprjeđenju energetske i investicijske suradnje između dviju zemalja.

Sjedinjene Američke Države ostaju važan strateški partner Republike Hrvatske u jačanju gospodarske otpornosti, energetske sigurnosti i inovacijskog razvoja, a obje strane izrazile su spremnost na nastavak intenzivnog dijaloga i konkretnih projekata koji doprinose zajedničkim ciljevima, kaže se u priopćenju sa sastanka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici
POVRATAK NAKON SEDAM GODINA

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici

Beroš je do 2018. radio u KBC-u Sestre milosrdnice odakle je otišao u Ministarstvo zdravstva. Vratio se u istu bolnicu
FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.
KOD JANKOMIRSKOG MOSTA

FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.

U ponedjeljak oko 15:30 na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, nekih 50 metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Kako su nam potvrdili iz policije, vozač je izgubio nadzor nad automobilom i zabio se u ogradu. Više detalja bit će poznato nakon obavljanja očevida.
Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete
DELIRIJ

Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete

Ovi iz Hrvatske su mislili da su pokopali Srbiju, da će Srbija biti slaba i očajna kao u vrijeme Tadića. Gdje će glavna vijest biti da uživam u glazbi Severine i da nisam ponosan na to što sam predsjednik Srbije. Kada su imali paradu, značajno manje uspješnu od naše, ja sam ih pohvalio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025