OD 20 DO 6 UJUTRO

Šušnjar: Jedinice lokalne samouprave odlučivat će same o prodaji alkohola tijekom noći

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Jeenah Moon

Ministar Šušnjar je rekao da će se jedinicama lokalne samouprave omogućiti da na svojim područjima, ukoliko za to ima potrebe, mogu regulirati radno vrijeme tj. prodaju alkoholnih pića u rasponu od 20 sati navečer do šest sati ujutro.

Admiral

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je u srijedu da će se pred Vladom uskoro naći izmjene Zakona o trgovini i Zakona o obrtu, među ostalim s prijedlozima da lokalna samouprava može odlučivati hoće li trgovine prodavati alkohol od 20 sati do šest ujutro, dok će obrtnici moći nastaviti raditi i nakon što odu u mirovinu. 

Najavljujući izmjene i dopune Zakona o trgovini, Šušnjar je rekao da će se jedinicama lokalne samouprave omogućiti da na svojim područjima, ukoliko za to ima potrebe, mogu regulirati radno vrijeme tj. prodaju alkoholnih pića u rasponu od 20 sati navečer do šest sati ujutro.

"To je prvenstveno radi zdravlja naših građana, osobito djece i mladih, očuvanja javnog reda i mira i zaštite okoliša i kulturne baštine", rekao je ministar.

Dodao je da se ta odluka spušta na razinu lokalnih samouprava budući da one najbolje poznaju potrebe svojih građana.

Smatra da će se na taj način omogućiti i efikasnije upravljanje turističkim destinacijama. 

Što se tiče izmjena Zakona o obrtu, Šušnjar je rekao da su ključne i bitne izmjene tog zakona smanjenje opterećenja za obrtnike poput smanjenja pomorskog doprinosa te financijskih i administrativnih prepreka. 

Uvodi se, kako je rekao, i institut privremenog poslovođe koji omogućuje nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika bez obveze udovoljavanja posebnom uvjetu stručne osposobljenosti na određeni rok.

"Dajemo rok da se ta osposobljenost provede i da se preuzme obrt kako se ne bi morao gasiti", rekao je.

Prema njegovim riječima, ključna je izmjena je da će obrtnici moći nastaviti raditi nakon odlaska u mirovinu, odnosno neće morati gasiti obrt kao što je to sada. Za usporedbu, vlasnici trgovačkih društava mogu raditi do pola radnog vremena uz primanje mirovine.

Upitan kada će  primiti predstavnike tvornice Gredelj, rekao je da će to biti ovaj tjedan.

Ponovio je da država želi pomoći  svakom poduzetniku, pa tako i Gredelju.

"Učinit ćemo sve sa svoje strane da pronađemo ulagače, nove vlasnike i partnerem bude li to namjera sadašnjeg slovačkog vlasnika", rekao je.

