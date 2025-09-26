Šušnjar o izgradnji nuklearke u Hrvatskoj: 'To je smjer kojim sve moderne zemlje idu'

Hrvatska izrađuje zakonodavni okvir kako bi omogućila gradnju nuklearne elektrane, koja bi bila važna za energetsku sigurnost i samodostatnost, izjavio je u petak ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

"Republika Hrvatska trenutno izrađuje zakonodavni okvir kako bi omogućila gradnju nuklearne elektrane. To je smjer kojim sve moderne i suverene zemlje idu. Da bismo postigli energetsku suverenost moramo ići u tom pravcu, jer bez samodostatnosti i suverenosti u energetskom dijelu ne možemo biti suvereni ni po pitanju zdravstva, ni po pitanju obrazovanja, a ne možemo dalje razvijati ni industrijsku proizvodnju", rekao je Šušnjar.

Imamo, dodao je, radnu skupinu koja radi na izradi zakona, na temelju kojeg će se osnovati Agencija za nuklearnu energiju koja će se baviti i pitanjima lokacije i tehnologije.

Postoje neke lokacije koje su ranije istražene, rekao je Šušnjar.

Kada je riječ o suradnji Janafa i Naftne industrije Srbije (NIS), rekao je da je ta suradnja jako dobra, iako je poznato koja je a NIS-ova vlasnička struktura i zašto podliježe SAD-ovim sankcijama.

Što se tiče tvrdnji iz Mađarske, prema kojima Janaf ne može transportirati dovoljne količine nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj, rekao je da Republika Hrvatska i Janaf garantiraju da mogu isporučiti svu potrebnu naftu.

"Izjave koje kolega Szijarto (Péter Szijjártó, mađarski ministar vanjskih poslova, op.ur) daje nemaju mjesta, nisu točne i ja ga pozivam da dođe. Ja ću mu biti domaćin, da zajedno odemo na testiranje količina koje Janaf može isporučiti Mađarskoj i Slovačkoj", rekao je Šušnjar.

Kada je riječ o cijeni transporta, rekao je da one kako količine rastu, proporcionalno padaju.

"Prema tome, kada Janaf bude isporučivao veće količine, cijene će biti niže. Oni trenutno voze oko dva milijuna tona nafte za preradu u rafineriji Százhalombatta. Oni su također vlasnici rafinerije u Bratislavi i ukupna godišnja proizvodnja u te dvije rafinerije je oko 13 milijuna tona. Mi garantiramo da možemo isporučiti 15 milijuna tona nafte u smjeru Mađarske i Slovačke", rekao je Šušnjar.

Ustvrdio je i da koristi od ruske nafte "isključivo imaju Mađari koji koriste u priliku ruske agresije na Ukrajinu i po nižim cijenama nabavljaju naftu, prerađuju tu, ostvaruju ogromne zarade".