Plenković o premijeru Japana Ishibi: 'Slušajući njega je bilo kao da sam slušao sebe...'

Hrvatski premijer Andrej Plenković je u petak u Tokiju rekao da su stavovi Hrvatske i Japana podudarni što se tiče osude ruske agresije na Ukrajinu te Hamasovog napada na Izrael, ali i napora da se spriječe dodatne civilne žrtve u Pojasu Gaze i stvore uvjeti za primirje te dvodržavno rješenje.

"Stajališta hrvatske i japanske vlade su praktički podudarna i u osudi ruske agresije i Hamasovog napada na Izrael", rekao je Plenković u izjavi za medije nakon što je održao predavanje na sveučilištu Keio o odnosima Japana i Europske unije.

Foto: Rodrigo Reyes Marin/REUTERS

Dodao je da se također slažu oko svih napora koji su usmjereni na to da se spriječe dodatne civilne žrtve u Pojasu Gaze i stvore uvjeti za primirje pa onda i za mirovni sporazum "koji bi doveo do onoga što je naša kontinuirana politika, a to je dvodržavno rješenje".

Plenković se ranije u petak sastao s japanskim kolegom Shigeru Ishibom, koji mu je prenio da Japan jasno podržava Ukrajinu. Hrvatski premijer je dodao da Japan brinu trajanje ruske agresije kao i posljedice za sigurnost u njihovom dijelu svijeta.

"Sve te događaje ne možemo gledati izolirano. Ja sam to i na predavanju rekao: ako bi slučajno ta brutalna ruska agresija na Ukrajinu, koja je odnijela stotine tisuća života, završila teritorijalnim ustupcima, šalje se zeleno svjetlo da je danas Ukrajina, a sutra je sigurno netko drugi", poručio je Plenković.

Naglasio je da jednaku logiku u sagledavanju te krize dijeli Japan kao i kada je riječ o ratu između Izraela i Hamasa.

Foto: Rodrigo Reyes Marin/REUTERS

"Jednako tako, sada su dio međunarodne zajednice koja šalje vrlo snažne poruke prema Izraelu da stane s civilnim žrtvama i ratnim operacijama koje dovode do ugroze civila, djece, žena u Pojasu Gaze i žele što prije primirje i sveobuhvatno mirovno rješenje", rekao je Plenković.

"Slušajući njega je bilo kao da sam slušao sebe na razgovoru s izraelskim ministrom (vanjskih poslova Gideonom Saarom) od prije dva tjedna", kazao je premijer o Ishibi.

Plenković od petka do nedjelje boravi u službenom posjetu Japanu, u sklopu kojeg će u nedjelju sudjelovati na obilježavanju hrvatskog nacionalnog dana na EXPO 2025. u Osaki.

Premijera prate ministar gospodarstva Ante Šušnjar, ministar turizma i sporta Tonči Glavina te državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i nacionalni povjerenik za EXPO 2025 Zdenko Lucić.

EXPO 2025 Osaka održava se od travnja do listopada na temu "Oblikovanje budućeg društva za naše živote" na umjetnom otoku Yumeshima, izgrađenom posebno za tu svrhu.