Šušnjar o kruhu: Izjava je krivo protumačena. Građanima ne mogu reći da proizvode gorivo

Nakon što je premijer u utorak najavio moguće intervencije oko cijena hrane, RTL doznaje da bi se mogla promijeniti paleta 30 proizvoda sa zaštićenom cijenom. Neslužbeno, dio proizvoda bi se mogao ukloniti s popisa, a ušli bi novi. Sve se razmatra, a opcija je i da se lista proširi.

A sve je to uslijedilo nakon izjava ministra gospodarstva koji je prije par dana govorio o cijenama pa šokirao izjavom da si građani sami peku kruh.

- Ta izjava je malo nespretno dana, to jest jedan njezin dio, a pogotovo je na krivi način protumačena. Ona je bila usmjerena prema podizanju svijesti potrošača o tome kolika je njihova moć i utjecaj potrošača na reguliranje cijena i kažnjavanje trgovaca koji neopravdano dižu cijene i uzimaju novce građanima. Ta sugestija prva mi je pala na pamet jer ne mogu sugerirati potrošačima da proizvode gorivo i da se voze na svoje gorivo. Taj dio država je napravila, regulirala i fiskalizirala cijene i tako omogućila građanima priuštiviju energiju – od goriva do električne energije. Ovo je bilo primjer koji mi je prvi pao na pamet kad sam se sjetio supruge i kako kruh pečemo doma, koji ja jako volim, što se na meni vidi. Ali ključna stvar je i poruka da potrošači trebaju podizati svijest o tome da svojim novcem mogu utjecati i kažnjavati one koji neopravdano dižu cijene - rekao je Šušnjar za RTL.