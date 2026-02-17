Šušnjar odgovorio mađarskom ministru: 'Janaf je siguran, postroji alternativa ruskoj nafti'

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio je mađarskom ministru vanjskih poslova Péter Szijjártou koji je zatražio od Hrvatske da osigura protok ruske nafte Jadranskim naftovodom. To bi se dogodilo u slučaju da Ukrajina blokira alternativni pravac te Mađar smatra da to nije zamolba, već obaveza Hrvatske prema ugovorima EU.

- Dragi kolega, doista je srdačno čuti Mađarsku kako s takvim uvjerenjem govori o pravu EU, europskim vrijednostima i obvezujućim propisima. Kad te riječi postanu više od fraze ili tvita, one su upravo ono što našu regiju čini stabilnom i sigurnom - započeo je u objavi na društvenim mrežama Šušnjar.

Na samom početku je aludirao na mađarski zahtjev, podsjećajući da je upravo Mađarska desetljećima ranije podržavala jačanje Jadranskog naftovoda kako bi se središnja Europa oslobodila ovisnosti o jednom "istočnom pravcu i političkoj poluzi jednog dobavljača". Šušnjar je istaknuo kako je ta "dugogodišnja mađarska ideja napokon postala stvarnost".

Ministar je naglasio da je Jadranski naftovod "pouzdan, siguran, cjenovno konkurentan" te da ima kapacitet zadovoljiti potrebe Mađarske i Slovačke, pomažući Europi da se odmakne od ruskog energetskog pritiska. "Za to je izgrađen. To i ostaje. Hrvatska je spremna djelovati odgovorno i konstruktivno, u potpunosti unutar propisa EU i OFAC-a, kako bi zaštitila sigurnost opskrbe", poručio je, jasno dajući do znanja da alternativa ruskoj nafti postoji.

Svoju objavu zaključio je snažnom porukom Mađarskoj: "Alternativa postoji, ovisnost više nije sudbina. Ne dopustite da postane vaš izbor." Kao točku na "i", dodao je postskriptum s citatom iz kultne britanske serije "Da, ministre": "Nikad ne vjerujte ničemu dok to nije službeno demantirano." Ovom je opaskom suptilno optužio mađarsku stranu za nedosljednost, aludirajući na to kako se prošlogodišnji argument o "nedostatku kapaciteta" odjednom pretvorio u pozivanje na "obveze EU".