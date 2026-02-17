Obavijesti

News

Komentari 4
O PROZIVKAMA

Šušnjar odgovorio mađarskom ministru: 'Janaf je siguran, postroji alternativa ruskoj nafti'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Šušnjar odgovorio mađarskom ministru: 'Janaf je siguran, postroji alternativa ruskoj nafti'
Foto: Josip Mikacic/Pixsell/Reuters/canva

Ministar je naglasio da je Jadranski naftovod "pouzdan, siguran, cjenovno konkurentan" te da ima kapacitet zadovoljiti potrebe Mađarske i Slovačke, pomažući Europi da se odmakne od ruskog energetskog pritiska

Admiral

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio je mađarskom ministru vanjskih poslova Péter Szijjártou koji je zatražio od Hrvatske da osigura protok ruske nafte Jadranskim naftovodom. To bi se dogodilo u slučaju da Ukrajina blokira alternativni pravac te Mađar smatra da to nije zamolba, već obaveza Hrvatske prema ugovorima EU.

- Dragi kolega, doista je srdačno čuti Mađarsku kako s takvim uvjerenjem govori o pravu EU, europskim vrijednostima i obvezujućim propisima. Kad te riječi postanu više od fraze ili tvita, one su upravo ono što našu regiju čini stabilnom i sigurnom - započeo je u objavi na društvenim mrežama Šušnjar.

Na samom početku je aludirao na mađarski zahtjev, podsjećajući da je upravo Mađarska desetljećima ranije podržavala jačanje Jadranskog naftovoda kako bi se središnja Europa oslobodila ovisnosti o jednom "istočnom pravcu i političkoj poluzi jednog dobavljača". Šušnjar je istaknuo kako je ta "dugogodišnja mađarska ideja napokon postala stvarnost".

Ministar je naglasio da je Jadranski naftovod "pouzdan, siguran, cjenovno konkurentan" te da ima kapacitet zadovoljiti potrebe Mađarske i Slovačke, pomažući Europi da se odmakne od ruskog energetskog pritiska. "Za to je izgrađen. To i ostaje. Hrvatska je spremna djelovati odgovorno i konstruktivno, u potpunosti unutar propisa EU i OFAC-a, kako bi zaštitila sigurnost opskrbe", poručio je, jasno dajući do znanja da alternativa ruskoj nafti postoji.

SPREMNI priskočiti u pomoć Šušnjar odgovorio Mađarskoj: 'Janaf ima kapacitete, nema više izgovora za rusku naftu...'
Šušnjar odgovorio Mađarskoj: 'Janaf ima kapacitete, nema više izgovora za rusku naftu...'

Svoju objavu zaključio je snažnom porukom Mađarskoj: "Alternativa postoji, ovisnost više nije sudbina. Ne dopustite da postane vaš izbor." Kao točku na "i", dodao je postskriptum s citatom iz kultne britanske serije "Da, ministre": "Nikad ne vjerujte ničemu dok to nije službeno demantirano." Ovom je opaskom suptilno optužio mađarsku stranu za nedosljednost, aludirajući na to kako se prošlogodišnji argument o "nedostatku kapaciteta" odjednom pretvorio u pozivanje na "obveze EU".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'
NIGDJE KAO U ZAGREBU

Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'

Svaka mi je zemlja dala nešto važno. Australija otvorenost, Bermuda ljepotu, Kajman djetinjstvo mog sina. A Hrvatska mi danas daje osjećaj da sam tamo gdje trebam biti, zaključuje Darija Sosa
Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali
TOMISLAV KLAUŠKI

Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali

Josip Dabro rugao se "liberalima koji pate", a onda se pravdao da pjeva o "grobnici od zlata", a Mlinarić Ćipe logičkim vratolomijama tražio način da objasni kako Dabro "nije spomenuo Pavelića". Hrabrost ipak ima granice.
Dabro na snimci veliča Pavelića, s njim bila dva policajaca. Bačić: 'Bilo bi jako dobro da se ispriča'
PRATITE NA 24SATA

Dabro na snimci veliča Pavelića, s njim bila dva policajaca. Bačić: 'Bilo bi jako dobro da se ispriča'

Pojavila se snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Kako doznajemo, s njim su i policajci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026