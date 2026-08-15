Šušnjar: 'Ostavili su svoje kod kuće i opet otišli na teren... A Torcida i Boysi. Da je toga više'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar je u ime Ministarstva i Vlade zahvalio djelatnicima HEP-a i Elektrodalmacije na angažmanu u sanaciji teško oštećene elektroenergetske mreže nakon požara na omiškom području, istaknuvši i pomoć nogometnih navijača, napisao je u subotu u objavi na X-u.

Jučer je liječnik KBC-a Split Josip Banović, nakon 25 godina rada u bolnici, rekao da nikada nije vidio tako organizirane službe i da je način na koji su ljudi reagirali bio impresivan.



Ta mi je rečenica ostala u glavi jer dobro opisuje ono što smo ovih dana gledali u Omišu.



U… pic.twitter.com/hsiMW22MwW — Ante Šušnjar (@susnjar_a) August 15, 2026

Istaknuo je da će mnogi blagdan Velike Gospe provesti s obiteljima, dok se djelatnici HEP-a penju po teško pristupačnom terenu, mijenjaju uništene stupove i popravljaju mrežu kako bi se opskrba električnom energijom što prije vratila u domove.

"Takav se posao najčešće ne vidi. Primijetimo ga tek kada struje nema. Zato danas želim da se vide i ljudi koji stoje iza tog posla", napisao je.

Posebno ga je, kako je naveo, razveselila pomoć pripadnika Torcide, koji su organizirano došli i ponudili se HEP-ovim ekipama na raspolaganje.

Podsjetio je i na poruku Bad Blue Boysa koja je u petak stigla s maksimirskog stadiona: "Dinamov sjever uz hrvatski jug.“

"Kada gore kuće, kada ljudi ostaju bez svega i kada nekome treba ruka, puno je više stvari koje nas spajaju nego onih koje nas dijele", zaključio je Šušnjar podsjećajući da rivalstvo ostane na tribinama.