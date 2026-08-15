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ZAHVALA RADNICIMA

Šušnjar: 'Ostavili su svoje kod kuće i opet otišli na teren... A Torcida i Boysi. Da je toga više'

Piše HINA,
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Šušnjar: 'Ostavili su svoje kod kuće i opet otišli na teren... A Torcida i Boysi. Da je toga više'
Foto: Ante Šušnjar/X
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Posebno ga je, kako je naveo, razveselila pomoć pripadnika Torcide, koji su organizirano došli i ponudili se HEP-ovim ekipama na raspolaganje. Uz to podsjetio je i na poruku BBB-a s Maksimira

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar je u ime Ministarstva i Vlade zahvalio djelatnicima HEP-a i Elektrodalmacije na angažmanu u sanaciji teško oštećene elektroenergetske mreže nakon požara na omiškom području, istaknuvši i pomoć nogometnih navijača, napisao je u subotu u objavi na X-u. 

Istaknuo je da će mnogi blagdan Velike Gospe provesti s obiteljima, dok se djelatnici HEP-a penju po teško pristupačnom terenu, mijenjaju uništene stupove i popravljaju mrežu kako bi se opskrba električnom energijom što prije vratila u domove.

"Takav se posao najčešće ne vidi. Primijetimo ga tek kada struje nema. Zato danas želim da se vide i ljudi koji stoje iza tog posla", napisao je.

Posebno ga je, kako je naveo, razveselila pomoć pripadnika Torcide, koji su organizirano došli i ponudili se HEP-ovim ekipama na raspolaganje.

Podsjetio je i na poruku Bad Blue Boysa koja je u petak stigla s maksimirskog stadiona: "Dinamov sjever uz hrvatski jug.“ 

"Kada gore kuće, kada ljudi ostaju bez svega i kada nekome treba ruka, puno je više stvari koje nas spajaju nego onih koje nas dijele", zaključio je Šušnjar podsjećajući da rivalstvo ostane na tribinama. 

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