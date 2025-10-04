Obavijesti

Stiže novost iz Ministarstva gospodarstva: 'U par koraka dolazi se do informacija...'

Piše Luka Safundžić,
Novi sadržaj portala logičan je i intuitivan te ažuriran novostima u sustavu zaštite potrošača, govori nam sugovornik...

Kako doznaju 24sata, Ministarstvo gospodarstva idućeg će tjedna predstaviti novi Središnji portal za potrošače u Hrvatskoj.  Za potrebe komunikacije s potrošačima, Ministarstvo gospodarstva koristi Središnji portal za potrošače. To predstavlja web stranicu na kojoj se objavljuju relevantni sadržaji vezani uz prava i zaštitu potrošača. Također, na web stranici nalaze se kontakti svih dionika iz područja zaštite potrošača kojima se potrošači mogu obratiti u slučaju pitanja, nejasnoća ili pritužbi.

- Novi sadržaj portala planiran je i kao mjera sadržana u Nacionalnog programu za zaštitu potrošača do 2028. te je ujedno i portal i platforma koju Ministarstvo gospodarstva koristi kao alat za odgovaranje na upite potrošača - govori nam sugovornik iz Ministarstva. 

Dodaje i da redizajn Središnjeg portala za potrošače donosi pregledniji i ažuriran prikaz sadržaja te jednostavnije korištenje istog. S tehničkog je aspekta, kaže sugovornik, prilagođen jednostavnijem korištenju na većim ekranima ali i na mobilnim uređajima.

- Logičan je i intuitivan te ažuriran novostima u sustavu zaštite potrošača – zakonodavnim,  institucionalnim, kao i novostima iz civilnog društva u području zaštite prava potrošača. Središnji dio portala predstavlja vodič za potrošače, u kojemu potrošač u nekoliko koraka dolazi do informacije kako riješiti konkretan potrošački problem, bilo da se radi o trgovini, internet trgovini, javnim uslugama ili drugim specifičnim potrošačkim pitanjima, te ga vodič potom usmjerava do kontakata institucija ili proceduralnih koraka koji će mu pomoći u rješavanju potrošačke pritužbe - otkriva sugovornik iz Ministarstva. 

Dodaje da se na portalu nalazi i vodič na engleskom jeziku, pa je time portal prilagođen i strancima koji imaju potrošačku pritužbu na hrvatske trgovce. Također, portal objedinjuje informacije o sustavu zaštite potrošačkih prava za javnost, ali i tehnički podržava složeni sustav pitanja i odgovora Ministarstva gospodarstva na svakodnevna pitanja potrošača, te u konačnici Ministarstvu gospodarstva i ostalim dionicima sustava pruža korisne statističke podatke iz tog područja.

- Time je omogućena analitika koja će govoriti o nizu pokazatelja, prvenstveno tipu upita koji potrošače muče u određenom vremenskom intervalu i određenom području, što je podloga za daljnje kreiranje politike zaštite potrošača, mjera i aktivnosti institucija i dionika u ovom složenom višesektorskom i multidisciplinarnom području - zaključuje sugovornik iz Ministarstva. 

