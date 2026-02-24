Obavijesti

Ante Šušnjar putuje u SAD na energetske pregovore, sastaje se s američkim ministrima

Šušnjar će na poziv američkih ministara Burguma i Wrighta sudjelovati na Transatlantic Gas Security Summitu, koji se danas održava u United States Institute of Peace

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u službenom je posjetu Sjedinjenim Američkim Državama od danas do petka, tijekom kojeg će u Washingtonu i Pittsburghu sudjelovati na dva međunarodna skupa posvećena energetskoj sigurnosti i LNG suradnji između Europe i SAD-a, priopćilo je Ministarstvo gospodarstva u utorak.

Tijekom boravka u Washingtonu (24. i 25. veljače), Šušnjar će na poziv američkih ministara Burguma i Wrighta sudjelovati na Transatlantic Gas Security Summitu, koji se danas održava u United States Institute of Peace. Summit okuplja ministre nadležne za energetiku iz država srednje i istočne Europe te predstavnike Europske unije, s ciljem jačanja energetske sigurnosti i transatlantske suradnje.

U okviru summita predviđeno je sudjelovanje ministra na zatvorenom ministarskom okruglom stolu na temu „A Durable Transatlantic Partnership“, bilateralni sastanci s ministrima Burgumom i Wrightom te, u povodu obilježavanja 250. obljetnice SAD-a obilazak groba Antuna Lučića, američkog poduzetnika hrvatskog podrijetla koji je otvorio najveću naftnu bušotinu u Teksasu 1901. godine.

Boravak u Pittsburghu (26. i 27. veljače) uključuje sudjelovanje na EU–U.S. LNG Cooperation Summitu, na poziv veleposlanice Europske unije u SAD-u, posvećenom obilježavanju deset godina LNG suradnje između Europske unije i SAD-a, počevši od prvog tereta isporučenog iz terminala Sabine Pass LNG Terminal.

Ministar Šušnjar sudjelovat će na panelu European Gas Demand Outlook te na ministarskom okruglom stolu.

Tijekom boravka u Pittsburghu predviđen je i susret ministra Šušnjara s predstavnicima Hrvatske bratske zajednice.

