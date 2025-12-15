Suspendirali policajca u Zagrebu nakon što su mu pronašli cijeli arsenal oružja i streljiva u kući

Policija je provela kriminalističko istraživanje nad policijskim službenikom iz Zagreba zbog sumnje da je nezakonito posjedovao oružje i streljivo. Policajci su pretražili njegov dom i druge prostorije koje koristi te pronašli automatsku pušku, pištolj, airsoft pištolj, dijelove oružja te veću količinu raznog streljiva.

Nakon dovršenog istraživanja policajac je kazneno prijavljen zbog sumnje u kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja oružja te je predan pritvorskom nadzorniku.

- Osim kaznene odgovornosti, protiv njega će se voditi i disciplinski postupak. Rješenjem načelnika Policijske uprave zagrebačke policajac je privremeno udaljen iz službe do završetka postupka, jer se sumnja da je počinio tešku povredu službene dužnost - priopćili su iz policije.

Osim njega, policija je provela istragu i nad 40-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.



Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana neovlašteno nabavio i posjedovao vatreno oružje.



Sumnja se da je osumnjičeni, na za sada neutvrđeni način, protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, nabavio automatsku pušku te razno streljivo, a koje oružje i streljivo je neovlašteno posjedovao u svome osobnom vozilu te kući na području Susedgrada.



Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je, u zakonskom roku uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.

Policija podsjeća građane da je još uvijek u tijeku provođenje akcije "Manje oružja - manje tragedija", odnosno prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana oružje se može predati uvijek, a protiv osobe koja ga dragovoljno predaje neće se pokretati ni kazneni niti prekršajni postupak, ukoliko oružje prijavi nadležnom tijelu radi predaje prije početka primjene svih zakonskih policijskih ovlasti.



Kampanja Ministarstva unutarnjih poslova „Manje oružja, manje tragedija“ provodi se od 2007. godine s ciljem poticanja građana na dragovoljnu predaju ilegalnog oružja, bez sankcija.

