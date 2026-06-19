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Susret na Velebitu: 'On nas je skužija, stali smo ukopani...'

Piše 24sata,
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Susret na Velebitu: 'On nas je skužija, stali smo ukopani...'
Foto: Screenshoot/

U NP-u Paklenica proučavaju ponašanje smeđeg medvjeda

Reakcija medvjeda i njihova moguća reakcija na susret s ljudima tema je proučavanja Nacionalnog parka Paklenica u suradnji sa zagrebačkim Veterinarskim fakultetom. Kako javlja HRT do sada su uspjeli staviti ogrlice s pomoću kojih ih prate na pet medvjeda. Treba reći i kako je ovaj Nacionalni park ujedno i stanište smeđeg medvjeda. Silvio je jedan od onih koji je imao sreću susresti medvjeda i to više puta. 

- On nas je skužija i lagano se okrenija, pogleda u nas, stali smo ukopani - rekao je. No jedno je kad je medvjed sam, a drugo kad je medvjedica s mladima.

- Na niti jedan način ne smije se uznemiravati životinju, približavati joj se i svakako je preporuka da ljudi u šetnji budu malo bučniji, da razgovaraju. Ako naiđu na medvjedicu s mladima, to je najopasnija situacija. Najbolje je stati, pustiti je da prođe u miru, da na niti jedan način ne bude ugrožena ili da ima osjećaj da ne može proći i sakriti svoje mladunce - rekao je Franjo Špalj, glavni čuvar prirode u NP Paklenica.

Iz Nacionalnog parka ističu kako do sada nisu imali slučaj napada medvjeda na ljude, no dogodilo se upravo suprotno. Prije pet godina pronađena su dva usmrćena medvjedića, a sumnja se na krivolovce.

Treba istaknuti i kako medvjeđa populacija stabilna. Potvrdio je to projekt koji Nacionalni park Paklenica provodi u suradnji s Veterinarskim fakultetom u Zagrebu

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