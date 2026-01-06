Sustav ga je pustio da ubije: Omiljena učiteljica bila na liniji s 911: Vrištala je, sad je sve tiho

Zajednica u Raleighu, Sjeverna Karolina, zavijena je u crno nakon brutalnog ubojstva Zoe Welsh, cijenjene profesorice znanosti u prestižnoj školi Ravenscroft. Welsh je ubijena u vlastitom domu tijekom provale, a njezin poziv upomoć hitnim službama pretvorio se u stravičnu snimku njezinih posljednjih trenutaka. Uhićen je 36-godišnji Ryan Camacho, muškarac s dugom i problematičnom kriminalnom prošlošću, čiji je slučaj ponovno otvorio pitanja o propustima pravosudnog i zdravstvenog sustava, piše New York Post.

Poziv u pomoć koji je prekinut vriskom

Tragedija se odvila u subotu rano ujutro, oko 6:30, kada je Zoe Welsh nazvala 911 i prijavila da joj je nepoznat muškarac provalio u kuću u ulici Clay. Dok je bila na liniji s dispečerom, napadač ju je sustigao i počeo brutalno napadati. Snimka poziva bilježi zastrašujuće trenutke. U 6:34 dispečer je zabilježio: "Vrištala je, ali sada je tišina."

Nekoliko minuta kasnije, policajci koji su stigli na mjesto događaja zatekli su stravičan prizor. Prozor na ulaznim vratima bio je razbijen, a unutra su pronašli Welsh s teškim ozljedama glave. Jedan od policajaca javio je: "Imam žensku osobu na podu. Ima teško krvarenje na lijevoj strani glave." Unatoč brzoj medicinskoj pomoći i prijevozu u bolnicu, podlegla je ozljedama.

Policija je ubrzo u susjedstvu pronašla i uhitila Ryana Camacha, koji je optužen za ubojstvo i provalu. Prema prvim informacijama, nema naznaka da su se žrtva i napadač poznavali.

Tko je Ryan Camacho? Imao podeblji dosje. Pustili su ga da ubije

Slučaj je dobio novu, još mračniju dimenziju kada su u javnost isplivali detalji o prošlosti osumnjičenika. Ryan Camacho ima podeblji kriminalni dosje s više od dvadeset uhićenja, koji seže sve do 2005. godine.

Godine 2019. osuđen je zbog pucnjave, a 2021. je pokušao pobjeći iz zatvora. Ono što najviše zabrinjava jest činjenica da je Camacho bio na radaru sustava neposredno prije ubojstva. Samo mjesec dana ranije, u prosincu, optužbe za provalu protiv njega u drugom slučaju odbačene su nakon što je proglašen nesposobnim za suđenje zbog psihičkog stanja.

Tužiteljstvo je tada zatražilo njegovo prisilno psihijatrijsko liječenje, no sudac je taj zahtjev odbio. Okružna tužiteljica Lorrin Freeman izjavila je kako sustav često nailazi na situacije gdje potrebe pojedinca za mentalnom skrbi nadilaze ono što mu sustav u tom trenutku može pružiti, o čemu su izvijestili američki mediji.

​- Naš je stav bio da je trebao biti prisilno hospitaliziran, ali to nije odluka koju mi donosimo. Nažalost, pušten je na slobodu.

"Potpuni neuspjeh naših institucija"

Da je Camacho predstavljao opasnost, godinama je bilo jasno onima koji su s njim imali posla. Wes Phillips, koji je prije desetak godina živio u susjedstvu Camacha i njegove majke, ispričao je za medije o nizu zastrašujućih susreta. Sve je počelo, vjeruje, jer je Camachu smetala buka njegovog dvogodišnjeg djeteta. Uskoro je pronašao svoj automobil razbijen.

​- Pitao sam ga je li on to učinio. Odmah je izletio iz kuće u konfrontacijskom stavu, sa stisnutim šakama, kao da je jedva čekao da se nešto dogodi - prisjetio se Phillips.

Nakon toga, njegova obitelj živjela je u strahu, a na koncu su se i preselili. No, Camacho ih je pronašao i u novom domu te im ponovno vandalizirao automobil. Phillips ga je tada pratio i snimao, na što ga je Camacho pokušao izvući iz vozila. Iako je dobio privremenu zabranu prilaska, nije uspio ishoditi trajnu jer Camacho nije mogao biti lociran za uručenje sudskog poziva.

​- Ovdje se ne radi o nekom slučajnom tipu s ulice. Ovo je netko s poviješću crvenih zastava. U mom umu, ovo je potpuni neuspjeh naših institucija. Upozorenja nisu shvaćana ozbiljno i evo gdje smo sada - rekao je ogorčeni Phillips.

Zajednica u šoku i tuzi

Vijest o smrti Zoe Welsh, majke dvoje djece koja je predavala u školi Ravenscroft od 2006. godine, duboko je potresla njezine učenike i kolege. Škola ju je u priopćenju opisala kao "kamen temeljac" odjela za znanost i "voljenu kolegicu i prijateljicu". Učenicima i osoblju ponuđena je psihološka pomoć. Sućut obitelji izrazio je i guverner Josh Stein, nazvavši Welsh "posebnom učiteljicom i osobom", te je naglasio potrebu za ulaganjem u sustav mentalnog zdravlja. Šef policije u Raleighu, Rico Boyce, izjavio je da je "duboko slomljenog srca zbog ove majke, prijateljice i mentorice mnogima u našoj zajednici".

