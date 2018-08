Sustav je super, ali ljudi umiru: 'Za dokumente zna i premijer'

Vrlo brzo nakon što je Milan Kujundžić postao ministar, pozvala sam ga osobno u svoj ured i predočila mu sve dokumente koje sam imala o zdravstvu, govori nam dr. Ines Strenja Linić, predsjednica Saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku te saborska zastupnica Mosta.

Nastavlja kako mu je osobno uručila dokumentaciju te ga uputila na Pravilnik kojim bi se dovršila reforma hitne medicine u Hrvatskoj kojom bi medicinske sestre i tehničari proširili ovlasti na terenu.

'Premijeru osobno rekla sam za dokumente'

- Zamolila sam ga da te dokumente uzme u obzir i tako pouzdano znam da su došli do njega. Bilo je pet reformskih skupina za zdravstvo općenito, a sastojale su se od vrhunskih nezavisnih profesionalaca. Tako su i na ovom Pravilniku radili ljudi iz struke koji već imaju podulji staž i znanje. No on je umjesto toga odlučio zanemariti sve što se radilo i pripremalo prije - objasnila je Strenja Linić dodajući kako je u nastojanju da se reforma provede do kraja o svemu obavijestila i premijera Andreja Plenkovića.

- Bila sam u prilici te sam premijeru osobno rekla za te dokumente, ali sam ga i upozorila kako je ministar Kujundžić ispolitizirao hrvatsko zdravstvo i na vodeće pozicije postavio političke istomišljenike iz svoje bivše stranke Hrvatska zora - nastavila je Strenja Linić uvjerena da je odgovornost za smrt mladića na svim strukturama, od ravnatelja državnog i županijskog zavoda do gradonačelnika i župana.

- Zbog svega toga sam od Hrvatske liječničke komore zatražila nadzor nad županijskim zavodom i vjerujem da ću uskoro dobiti očitovanje - kaže.

Do ministra Kujundžića pokušavamo doći već danima, no ne odgovara na pozive. Za Večernji list u srijedu je ispričao kako planira refomirati zdravstvo uvođenjem educiranog srednjeg medicinskog kadra, paramedicsa. No o tome je govorio još ministar Nakić.

Oglasio se tek u srijedu

Kujundžić je dobio prijedlog novog Pravilnika koji je izradila radna skupina, a proslijedila mu ga je Ines Strenja Linić. Tijekom dvije godine, koliko je na dužnosti, Kujundžić ipak nije spominjao problem sustava Hitne. Ovih dana se pravda da ne vidi svoju krivnju u zaprešićkoj tragediji pa zato ne nudi ostavku.

No moralno, kriv je zato što je znao što se zbiva sa sustavom, a ništa nije poduzeo da ga promijeni. On je kao ministar zdravstva jedini imao moć i ovlasti donijeti stvarne promjene.

Premijer Plenković oko tragedije se oglasio tek u srijedu.

- Bio sam u kontaktu s ministrom Kujundžićem te očekujemo da inspekcija Ministarstva zdravstva temeljito utvrdi okolnosti slučajeva i nakon toga ćemo moći donositi kvalificiranije sudove o konkretnom predmetu - rekao je i dodao da će vidjeti s predstavnicima lokalnih vlasti kako poboljšati sustav Hitne. No već dvije godine znao je kako taj sustav poboljšati i nije ništa poduzeo. Moralno, i on je sukrivac za tragediju.

Županija je više puta tražila povećanje T1 timova. Nisu ih dobili

1. Mreža Hitne iz 2012. godine predvidjela je samo 30 T1 timova za cijelu zagrebačku županiju. - Županijska skupština donijela je Zaključak o pokretanju inicijative za izmjenu Mreže hitne medicine u kojem je tražila 50 T1 timova. Kao župan tražio sam sastanke s resornim ministrima - navodi župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

2. Županija je dala izraditi Analizu mreže hitne medicine za to područje. - Bilo je sasvim nelogično da tad Velika Gorica sa 63.000 stanovnika ima svega 5 T1 timova, a isti broj T1 timova imala je i Čazma s 8095 stanovnika. Ivanić Grad s 27.946 stanovnika uopće nije imao T1 - piše Kožić.

3. Povećanje broja timova Zagrebačka županija dobila je tek 2016. godine, ali samo 15 T1 timova. - To nije dostatno za područje na kojemu se nalaze međunarodna zračna luka, najfrekventniji granični prijelaz Bregana, Prihvatni centar za strance Ježevo i autoceste te nema na svojem području bolnicu pa se stoga svi hitni pacijenti voze u bolnice u Zagrebu, a prosječna udaljenost do najbližeg bolničkog prijama je oko 40 kilometara - zaključio je župan.