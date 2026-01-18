Sustav koji dopušta da ljudi umiru na hodnicima bolnica nije efikasan već nehuman

Gledati stariju osobu kako danima leži u bolničkom krevetu na hodniku Hitne, iako joj ondje objektivno nije mjesto, nije samo zdravstveni nego i društveni poraz. To je jasan dokaz da sustav palijativne skrbi, primarne zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u Hrvatskoj ne funkcionira kako bi trebao. Bolnice, osobito tercijarne ustanove poput KBC-a Zagreb, nisu zamišljene kao mjesta dugotrajnog zbrinjavanja kroničnih i palijativnih pacijenata, nego za liječenje akutnih, životno ugrožavajućih stanja. No upravo to danas postaju krajnja stanica sustava koji je zakazao na svim prethodnim razinama.

