KOMENTIRA: MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+

Sustav koji dopušta da ljudi umiru na hodnicima bolnica nije efikasan već nehuman

Piše Martina Pauček Šljivak,
Neučinkovita palijativa i preopterećen sanitet dovode do apsurda u kojem pacijenti spremni za otpust satima, pa i više od 20 sati, čekaju prijevoz, dok istodobno novi, teški bolesnici nemaju gdje biti primljeni.

Gledati stariju osobu kako danima leži u bolničkom krevetu na hodniku Hitne, iako joj ondje objektivno nije mjesto, nije samo zdravstveni nego i društveni poraz. To je jasan dokaz da sustav palijativne skrbi, primarne zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u Hrvatskoj ne funkcionira kako bi trebao. Bolnice, osobito tercijarne ustanove poput KBC-a Zagreb, nisu zamišljene kao mjesta dugotrajnog zbrinjavanja kroničnih i palijativnih pacijenata, nego za liječenje akutnih, životno ugrožavajućih stanja. No upravo to danas postaju krajnja stanica sustava koji je zakazao na svim prethodnim razinama.

