Novi soj korona virusa, omikron, je “pred vratima”, mnogo se brže razmnožava, a češće napada mlađu populaciju. Prvi čovjek istarskog stožera, Dino Kozlevac, kazao je da o novom soju zna ponajprije iz medija.

- Pomno pratimo situaciju. Ne znaju se još svi detalji o tom soju, ali svakako ohrabruje da bi postojeća cjepiva mogla štititi od ozbiljnih simptoma. Apsolutno nema razloga za paniku. To je već dobar znak, kao što se sada događa s delta virusom. Ljudi koji su cijepljeni, i u pravilu ako nemaju ozbiljne komorbiditete, nemaju niti ozbiljne simptome. Međutim, bez obzira na cjepiva i lijekove koji su u najavi, ključna su i dalje tri elementa općih mjera zaštite: maska, razmak između ljudi i higijena - objasnio je Kozlevac.

Pozvao je građane, posebice u ovo adventsko vrijeme, da paze na sebe i druge.

- Advente smo u Istri omogućili u skladu s epidemiološkim mjerama i vidimo da ljudi ne idu tamo gdje je velika gužva. Svatko procjenjuje za sebe, a napominjem da se vodi računa o pristojnoj udaljenosti od onoga do sebe. Olakotna je okolnost što se sve odvija na otvorenom prostoru. Kad je riječ o zatvorenom prostoru, bez obzira na to je li netko cijepljen ili ne, trenutno su mjere zaštite obavezne. I cijepljeni i necijepljeni u zatvorenom prostoru moraju poštovati razmak i mjere higijene te imati masku. U ovom trenutku, kad je riječ o novom soju, pratimo situaciju kakva će biti. Činjenica je da je sustav umoran i da su ljudi umorni. Zdravstveni djelatnici posebice su opterećeni i na izmaku snaga. Međutim, ti ljudi svoj posao rade s velikim entuzijazmom i onaj tko se opredijelio raditi u zaštiti ljudi i imovine ne smatra da mu je to zanimanje nego poziv - objasnio je Kozlevac. Ponovio je da, unatoč novom soju, o kojem treba još informacija, nema razloga za paniku. To se, pojasnio je, vidjelo i kroz povijest.

- Svi se sjećamo velikih boginja, kolere, tuberkuloze, koje su bile mnogo opasnije za ljude. Ljudi su uvijek iznašli rješenje i kroz cijepljenje i kroz pridržavanje propisanih mjera. Sad smo u malo drukčijoj situaciji jer informacije kruže svjetlosnom brzinom. Sustav ne može ništa učiniti ako svaki pojedinac ne bude odgovoran. Svaki pojedinac odlučuje hoćemo li pretrpati zdravstveni sustav i hoćemo li danas-sutra moći koristiti neku drugu uslugu... Pozivam zato sve ljude da se pridržavaju svih propisanih mjera. Pozivam i sve one koji su vjerovali raznim teorijama urote da vjeruju isključivo znanosti - objasnio je prvi čovjek istarskog stožera. Na pitanje kad se on u protekle gotovo dvije godine pošteno naspavao ili odmorio, s obzirom na konstantnu preopterećenost, odgovorio je da to ne pamti.

- Valjda je to rezultat rutine jer sam ipak generacija koja je prošla mnogo toga u radnom vijeku. Sve ima vijek trajanja, pa ćemo vidjeti koliko će sve ovo trajati. Ako ovakva situacija potraje, morat ćemo pronaći način da ljude i odmaramo, ako to bude moguće. Za sada to nije bilo moguće. Sad imamo, bar se nadam, vrhunac četvrtog vala i još smo svi na svojim mjestima, od jutra do mraka, na usluzi građanima - zaključio je Kozlevac.