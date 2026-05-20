Zatvori su puni ubojica od čijih izlazaka javnost strahuje. Neki su već bili iza rešetaka i ponovili teške zločine, od izlaska drugih javnost strepi...
SUSTAV STVARA UBOJICE Ovo su ljudi koji su bili iza rešetaka i ponovili stravične zločine...
Dvostruki ubojica iz Drniša, Kristijan Aleksić (50), nije prvi, a ni jedini okrutni ubojica od čijeg je boravka na slobodi javnost strahovala ili opravdano može strahovati. Svakako najpoznatiji među njima je sisački monstrum Srđan Mlađan (45). Trenutačno u Kaznionici u Lepoglavi izdržava kaznu od 29 godina zatvora zbog tri ubojstva, pokušaja ubojstva, protupravnog oduzimanja slobode, pljačke banke, ljekarne... Mlađan je s imovinskim deliktima, pisali smo, započeo još kao učenik. Krao je slatkiše, novac iz Doma zdravlja, ugostiteljskog objekta, demolirao informatičku učionicu srednje obrtničke škole u Sisku... U dobi od 16 godina prvi je put ubio. Bilo je to 3. siječnja 1998. u Petrinji. Iz čiste obijesti iz očeve automatske puške s dva hica u glavu i vrat ubio je Elizabetu Šubić (16). Potom je 19. siječnja iste godine malo prije 3 sata ispalio četiri hica na noćnog čuvara na Tržnici Caprag, no on, nasreću, nije ozlijeđen. U garaži u Sisku, opet bez ikakva povoda, 7. veljače 1998. ubio je umirovljenika Petra Jančića (61).
