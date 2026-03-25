Sustav u kojem samo nesretni lokalni šerifi idu iza rešetaka

Uhićen neki načelnik relativno male općine na granici s Mađarskom zbog pogodovanja i korupcije. Koga to uopće zanima kad su takvi svugdje oko nas, rezonirat će većina građana. A ipak, novi slučaj uhićenja načelnika je važan za cijelu zemlju jer pokazuje niz namjernih sustavnih rupa u sustavu koji omogućuju da se javni novac odlijeva u privatne džepove. HDZ-ovac Marko Ajček bio je četiri godine načelnik općine Gradina u Virovitičko-podravskoj županiji. Bio je mlad i perspektivan kadar kojeg je stranka gurala, a on puno toga obećavao. Ali imao je “nesreću” da ga je posjetila Državna revizija. Kažemo nesreću jer s obzirom na broj od 556 gradova i općina i kapacitete Dražvne revizije, većini načelnika može proći mandat bez posjeta revizora. I to je jedna od sustavnih rupa. A onda su revizori pobrojili nevjerojatne stvari, od plaćanja računa bez pokrića i svrhe, pa do dvostrukog plaćanja računa, nenaplate dugova... I tu dolazimo do druge pogreške u sustavu. Trebalo je proći pet godina od tog nalaza do uhićenja za pogodovanja. U međuvremenu su načelnika, što ipak pokazuje demokratsku kontrolu, smijenili građani i od 2021. godine više ne vodi općinu. Mogao se bez problema i odseliti te zauvijek ostati nedostupan pravosuđu. Problem je i u kapacitetu Uskoka koji ne može pratiti sve te načelnike, koji “dokumentaciju voze u gepeku”, kako je rekao bivši šef Uskoka. A Državna revizija DORH zatrpa nalazima u kojima nisu selektirane činjenice. Trebalo bi ljudi i ljudi da sve to pročitaju. Pa zato mnogi i prođu ispod radara. Ajček opet nije imao sreće, po njega su došli nakon pet godina, što je nevjerojatno dugo razdoblje.