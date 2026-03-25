Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRA: IVAN PANDŽIĆ PLUS+

Sustav u kojem samo nesretni lokalni šerifi idu iza rešetaka

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Sustav u kojem samo nesretni lokalni šerifi idu iza rešetaka
Osijek: Privođenje Marka Ajčeka, bivšeg načelnika Općine Gradina, osumnjičenog za malverzacije | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

A zašto je tako puno lokalnih šerifa? HDZ-u jedostavno to i odgovara. Tako grade bazu i zato su najjača stranka

Uhićen neki načelnik relativno male općine na granici s Mađarskom zbog pogodovanja i korupcije. Koga to uopće zanima kad su takvi svugdje oko nas, rezonirat će većina građana. A ipak, novi slučaj uhićenja načelnika je važan za cijelu zemlju jer pokazuje niz namjernih sustavnih rupa u sustavu koji omogućuju da se javni novac odlijeva u privatne džepove. HDZ-ovac Marko Ajček bio je četiri godine načelnik općine Gradina u Virovitičko-podravskoj županiji. Bio je mlad i perspektivan kadar kojeg je stranka gurala, a on puno toga obećavao. Ali imao je “nesreću” da ga je posjetila Državna revizija. Kažemo nesreću jer s obzirom na broj od 556 gradova i općina i kapacitete Dražvne revizije, većini načelnika može proći mandat bez posjeta revizora. I to je jedna od sustavnih rupa. A onda su revizori pobrojili nevjerojatne stvari, od plaćanja računa bez pokrića i svrhe, pa do dvostrukog plaćanja računa, nenaplate dugova... I tu dolazimo do druge pogreške u sustavu. Trebalo je proći pet godina od tog nalaza do uhićenja za pogodovanja. U međuvremenu su načelnika, što ipak pokazuje demokratsku kontrolu, smijenili građani i od 2021. godine više ne vodi općinu. Mogao se bez problema i odseliti te zauvijek ostati nedostupan pravosuđu. Problem je i u kapacitetu Uskoka koji ne može pratiti sve te načelnike, koji “dokumentaciju voze u gepeku”, kako je rekao bivši šef Uskoka. A Državna revizija DORH zatrpa nalazima u kojima nisu selektirane činjenice. Trebalo bi ljudi i ljudi da sve to pročitaju. Pa zato mnogi i prođu ispod radara. Ajček opet nije imao sreće, po njega su došli nakon pet godina, što je nevjerojatno dugo razdoblje.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026