ČESTITAO IM

HDZ-ov Šuta: 'Split je spreman za doček brončanih rukometaša. Uvažit ćemo i glazbenu želju'

Piše Ivan Jukić,
Foto: Zvonimir Barisin

Čestitao je sportašima na iznimnom uspjehu koji je, kako je istaknuo, razveselio cijelu Hrvatsku i izrazio spremnost da se uvažava njihova glazbena želja

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potvrdio je da je Split spreman organizirati svečani doček hrvatskih rukometaša na Rivi, nakon što su osvojili brončanu medalju na međunarodnom natjecanju. Čestitao je sportašima na iznimnom uspjehu koji je, kako je istaknuo, razveselio cijelu Hrvatsku i izrazio spremnost da se uvažava njihova glazbena želja. 

Šuta je naglasio kako sportaši “koji donose toliko radosti našoj domovini imaju pravo birati kako će slaviti”.

- Čestitam našim rukometašima na osvojenoj brončanoj medalji kojom su razveselili cijelu Hrvatsku. Split je spreman organizirati njihov doček na Rivi i uvažiti njihovu glazbenu želju. Sportaši koji donose toliko radosti našoj domovini imaju pravo birati kako će slaviti. Ako u glavnom gradu za hrvatsku pjesmu i emociju više nema mjesta, u slobodnom gradu Splitu će ga uvijek biti - poručio je Šuta u objavi za medije, jasno aludirajući na trenutnu polemiku oko izvođača na dočeku.

GLAVU GORE FOTO Suze, poljupci i zagrljaji. Ovako su hrvatski rukometaši reagirali na poraz od Nijemaca
FOTO Suze, poljupci i zagrljaji. Ovako su hrvatski rukometaši reagirali na poraz od Nijemaca

Naime, u Zagreb se posljednjih dana otvorila javna rasprava o tome hoće li gradonačelnik Tomislav Tomašević dopustiti nastup popularnog pjevača Marko Perković Thompson na eventualnom zagrebačkom dočeku rukometaša, nakon što su neki naveli da bi Tomašević mogao zabraniti njegov nastup. 

Tomašević na konferenciji za medije izbjegao je direktno odgovoriti na pitanje hoće li takav nastup biti dopušten, navodeći kako su u komunikaciji s Hrvatskim rukometnim savezom i da će s više informacija o tome izaći naknadno.

