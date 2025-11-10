Šuta gradi novi dom za starije na Pazdigradu, otkrio detalje

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta objavio je da će se na Pazdigradu raditi novi dom za starije. Kazao je da je pokrenuta javna nabava.

- Mjesto koje će pružiti toplinu, sigurnost i brigu našim sugrađanima treće životne dobi. Na više od 7.500 kvadrata planira se smještaj za oko 150 stacioniranih korisnika, prostorije za zdravstvenu skrb, (polu)dnevni boravak za oko 300 korisnika i svi sadržaji koji život u trećoj dobi čine ugodnijim i dostojanstvenim. Gradimo Split po mjeri svakog čovjeka, grad dostojanstva, solidarnosti i brige za sve generacije - poručio je gradonačelnik Splita.

U Splitu je više od pet tisuća starijih Splićana koji čekaju na svoje mjesto u domu za starije. Prosječno vrijeme čekanja je 10 godina, a zadnji objekt takve namjene izgrađen prije gotovo 40 godina.