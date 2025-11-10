Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI PROJEKT

Šuta gradi novi dom za starije na Pazdigradu, otkrio detalje

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: < 1 min
Šuta gradi novi dom za starije na Pazdigradu, otkrio detalje
Foto: Tomislav Šuta/Facebook

Splitski gradonačelnik rekao je kako je pokrenuta javna nabava, a dom će moći primiti tristo umirovljenika. U Splitu je više od pet tisuća starijih Splićana koji čekaju na svoje mjesto u domu za starije...

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta objavio je da će se na Pazdigradu raditi novi dom za starije. Kazao je da je pokrenuta javna nabava.

- Mjesto koje će pružiti toplinu, sigurnost i brigu našim sugrađanima treće životne dobi. Na više od 7.500 kvadrata planira se smještaj za oko 150 stacioniranih korisnika, prostorije za zdravstvenu skrb, (polu)dnevni boravak za oko 300 korisnika i svi sadržaji koji život u trećoj dobi čine ugodnijim i dostojanstvenim. Gradimo Split po mjeri svakog čovjeka, grad dostojanstva, solidarnosti i brige za sve generacije - poručio je gradonačelnik Splita.

U Splitu je više od pet tisuća starijih Splićana koji čekaju na svoje mjesto u domu za starije. Prosječno vrijeme čekanja je 10 godina, a zadnji objekt takve namjene izgrađen prije gotovo 40 godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!
KRUŽI UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!

Motociklist je s teškim tjelesnim ozljedama kralježnice i glave završio u Općoj bolnici Zadar. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o jednom ugostitelju s područja Biograda
Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'
IMAJU DVIJE REKTOROVE NAGRADE

Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'

Sestra i brat Koren na šestoj su godini Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nagrađeni su za projekte posvećene onkološkim pacijenticama i slijepim i slabovidnim osobama
Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru
ZATVOREN PROMET

Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru

U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a promet je na tom dijelu prometnice zbog sudara zatvoren za sav promet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025