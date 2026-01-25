Obavijesti

HDZ-OVA OBLJETNICA PLUS+

Šuta je prije šest mjeseci preuzeo Split! Plenković: 'Pun je elana, ne staje, ponosni smo'

Piše Tea Kvarantan Soldatić, Luka Safundžić,
Foto: Zvonimir Barisin

Premijer Andrej Plenković na obilježavanju 36. obljetnice splitskog HDZ-a pohvalio je rad gradonačelnika Tomislava Šute i pozvao članstvo na stalni politički angažman

Admiral

Splitski HDZ obilježio je svečano u subotu 36. obljetnicu u hotelu "Radisson Blu". Koliko je Split važan ovoj stranci govori činjenica da se na jug iz Zagreba uputio premijer Plenković s čak petero ministara.

