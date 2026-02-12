Šuta: 'Od ljeta ukidamo prodaju alkohola u noćnim satima'

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potvrdio je da bi već ovog ljeta mogla biti uvedena zabrana prodaje alkohola u noćnim satima, nakon što izmjene Zakona o trgovini završe proceduru u Vladi i Hrvatskom saboru, prenosi Tportal.

Prema najavi, gradovi i općine dobit će ovlast odlučivati o zabrani prodaje alkoholnih pića u trgovinama između 20 sati navečer i 6 sati ujutro. Ta bi mjera trebala ograničiti rad tzv. alkohol-shopova i kioska u gusto naseljenim urbanim sredinama, osobito u turističkim centrima poput Splita, gdje su noćni neredi i konzumacija alkohola u javnim prostorima česta pojava.

Zabrana se neće odnositi na ugostiteljske objekte, gdje će se alkohol i dalje moći kupiti i konzumirati. Nakon što izmjene zakona prođu proceduru na razini države, stručne gradske službe u suradnji s policijom izradit će procjene i prijedloge za ograničenja u pojedinim dijelovima grada, najavio je Šuta.

Iako još nisu poznati svi detalji i konačni rokovi, gradonačelnik je naglasio kako je cilj urediti prodaju alkohola prije početka turističke sezone i smanjiti probleme povezane s noćnim alkoholiziranjem u centru grada.