Obavijesti

News

Komentari 6
IZMJENE ZAKONA

Šuta: 'Od ljeta ukidamo prodaju alkohola u noćnim satima'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Šuta: 'Od ljeta ukidamo prodaju alkohola u noćnim satima'
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Splitski gradonačelnik najavio zabranu prodaje alkohola noću! Novi zakon uskoro na snazi, alkohol-shopovi u problemima, turisti, pripremite se

Admiral

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potvrdio je da bi već ovog ljeta mogla biti uvedena zabrana prodaje alkohola u noćnim satima, nakon što izmjene Zakona o trgovini završe proceduru u Vladi i Hrvatskom saboru, prenosi Tportal.

Prema najavi, gradovi i općine dobit će ovlast odlučivati o zabrani prodaje alkoholnih pića u trgovinama između 20 sati navečer i 6 sati ujutro. Ta bi mjera trebala ograničiti rad tzv. alkohol-shopova i kioska u gusto naseljenim urbanim sredinama, osobito u turističkim centrima poput Splita, gdje su noćni neredi i konzumacija alkohola u javnim prostorima česta pojava.

U KOŠTAC S PROBLEMIMA Šutu pitali o rušenju Poljuda: 'Spreman sam na referendum...'
Šutu pitali o rušenju Poljuda: 'Spreman sam na referendum...'

Zabrana se neće odnositi na ugostiteljske objekte, gdje će se alkohol i dalje moći kupiti i konzumirati. Nakon što izmjene zakona prođu proceduru na razini države, stručne gradske službe u suradnji s policijom izradit će procjene i prijedloge za ograničenja u pojedinim dijelovima grada, najavio je Šuta.

Iako još nisu poznati svi detalji i konačni rokovi, gradonačelnik je naglasio kako je cilj urediti prodaju alkohola prije početka turističke sezone i smanjiti probleme povezane s noćnim alkoholiziranjem u centru grada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'
UZNEMIRUJUĆA SNIMKA NAPADA

UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'

PU primorsko-goranska potvrdila je za 24sata da istražuju slučaj
Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'
TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'

Iz primorsko-goranske policije potvrdili su nam da su upoznati sa cijelim slučajem i daje istraga u tijeku...
Grgić: Ne osjećam se krivim. Neka sustav radi svoj posao. Ja ću još jednom dokazati svoje
NOVA UHIĆENJA

Grgić: Ne osjećam se krivim. Neka sustav radi svoj posao. Ja ću još jednom dokazati svoje

Stara imena, nova akcija. Navodno se radi o malverzacijama zemljištem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026