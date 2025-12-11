Šuta predložio gradski proračun: Obuhvaća i bankovna potraživanja za Spaladium arenu

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta je u četvrtak izvijestio da će na sljedećoj dvodnevnoj sjednici Gradskog vijeća 12. i 16. prosinca predložiti proračun za iduću godinu od 403 milijuna eura te dodao da proračun obuhvaća i bankovna potraživanja za Spaladium arenu. Gradskim proračunom obuhvaćeno je i plaćanje bankovnih potraživanja od pet milijuna eura za Spaladium arenu o čemu je postignut sporazum s bankama. "Sporazumom je vidljivo da Grad Split miče od sebe spor od 125 milijuna eura koji je opterećenje za proračun, a praktički za pet milijuna eura dobivamo Spaladium arenu", rekao je Šuta na konferenciji za novinare.

Po njegovim riječima, cilj Grada je da otkupi potraživanja, potom da se u siječnju iduće godine odmah na sudu riješe proceduralne stvari te da se potpiše sporazum.

"U tom procesu bitno je da sud donese odluku, a to je zakonski moguće, da Spaladium arena stupa u vlasništvo Grada i to ključna stvar," poručio je Šuta. Nakon toga, objasnio je, Vlada će doznačiti sredstva za sanaciju Spaladium arene.

"S obzirom na to da imamo pravomoćnu lokacijsku dozvolu za Spaladium arenu, cilj nam je da se se napravi aneks 2 ugovora o gradnji Spaladium arene po kojem bi se u Arenu izmjestila Gradska uprava i više institucija", kazao je Šuta.

Potvrdio je da bi dodatni troškovi procedure otkupa potraživanja mogli koštati oko 700 tisuća eura te dodao da je "to ništa" u usporedbi sa 125 milijuna eura kojima bi Grad Split bio opterećen. Kazao je i da po zakonu onaj tko otkupljuje potraživanja treba snositi i dodatne troškove.

Ponovio je da su u vezi rješavanja slučaja Spaladium arene upoznate sve mjerodavne institucije uključujući i DORH te da su se svi izjasnili pozitivno o takvom nastojanju.

Gradski vijećnik Centra Bojan Ivošević ranije je pak ocijenio da ugovor između banke i Grada Splita nije dobar, jer će po isteku prava građenja 2037. Gradu pripasti tek 50 posto, dok će ostalih 50 posto pripasti državi.

Šuta je to ocijenio manipulacijom i populizmom te je optužio bivšu gradsku vlast da je nanijela štetu Gradu Splitu pogrešnim odlukama i zaduženjima.

Šuta: Još nismo od Vlade RH dobili očitovanje o darovnici Hotela Zagreb

Po medijskim natpisima Vlada RH je odlučila darovati Gradu Splitu hotel u naselju Duilovo za potrebe Doma umirovljenika.

Nekad SDP-ov, a sada nezavisni vijećnik Davor Matijević ranije je najavljivao da će podržati proračun za 2026. ako Vlada daruje taj hotel za prenamjenu u Dom za starije, a njegova podrška bi u tom slučaju bila presudna da se usvoji proračun za što je potrebna većinska potpora 16 od ukupno 31 vijećnika.

Šuta je kazao da još od Vlade nije dobio službeno očitovanje o darovnici Hotela Zagreb Gradu Splitu, ali da ima informaciju da se "stvari odvijaju u tom smjeru". Dodao je kako vjeruje da bi Vladino službeno očitovanje o toj darovnici mogao dobiti do idućeg utorka, drugog dana dvodnevne sjednice Gradskog vijeća.

Govoreći o proračunskim stavkama koje je predložio Gradskom vijeću na usvajanje, Šuta je, među ostalim, rekao da je za kapitalna ulaganja u idućoj godini predviđeno 91,4 milijuna eura, te da će se iduće godine raditi na izradi projektno tehničke dokumentacije za obnovu 60 prometnica u Splitu.