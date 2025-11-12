Obavijesti

SVE ZBOG REBALANSA PRORAČUNA

Šuta: Prijavit ću Puljka DORH-u!

Piše HINA.,
Šuta: Prijavit ću Puljka DORH-u!
Tomislav Šuta preuzeo dužnost gadonačelnika Splita | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Šuta je rekao kako neće moliti Centar da prihvati njegov prijedlog rebalansa proračuna te je pozvao mjerodavne institucije da istraže korištenje proračuna u Puljkovu mandatu

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta ponovno je u srijedu zaprijetio da će bivšega gradonačelnika Ivicu Puljka prijaviti DORH-u ako se na sjednici Gradskog vijeća ne prihvati rebalans proračuna, na što su vijećnici Puljkove stranke Centar odvratili kako je to ucjena koje se ne boje.

Šuta je rekao kako neće moliti Centar da prihvati njegov prijedlog rebalansa proračuna te je pozvao mjerodavne institucije da istraže korištenje proračuna u Puljkovu mandatu i ponovio da će ga prijaviti DORH-u ako se danas na Gradskom vijeću ne prihvati rebalans proračuna.

NEĆE PODRŽATI REBALANS PRORAČUNA 'Neviđeno je što Šuta radi. Ako ne zna upravljati gradom, neka se makne. To je pokušaj ucjene'
'Neviđeno je što Šuta radi. Ako ne zna upravljati gradom, neka se makne. To je pokušaj ucjene'

"Ja sam ga dužan prijaviti i prijavit ću ga", kazao je Šuta.

Dodao je kako rebalans proračuna predlaže nakon što su ga stručne službe upozorile da su isplate iz gradskog proračun obavljene bez osiguranih financijskih sredstava, što je naredila bivša gradska vlast, čime su povrijeđene zakonske odredbe i fiskalna odgovornost.

Vijećnici Centra neće podržati gradonačelnikov prijedlog rebalansa, rekao je novinarima vijećnik te stranke Igor Skoko uoči početka sjednice Gradskog vijeća i poručio Šuti da ih "neće zaplašiti takve ucjene".

Skoko je također ustvrdio kako se rasprava o prijedlogu rebalansa proračuna održava u ozračju nedavnih napetosti, nakon nasilnog sprječavanja održavanja programa u sklopu Dana Srpske kulture, a Šuta je to prešutio dok su njegovi bliski suradnici podržali nasilnike.

Šuta je odbacio optužbe iz Centra podsjetivši da je u brojnim javnim i medijskim istupima osudio taj izgred.

