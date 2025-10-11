Obavijesti

DRAMA U GRADSKOJ UPRAVI

Šuta sazvao presicu zbog neovlaštenog uvida u podatke i prozvao Ivoševića: 'Skandal!'

Provest će se forenzičko istraživanje, a gradonačelnik je poručio da je ovo udar na instituciju te radnju okarakterizirao kao skandaloznu.

Gradonačelnik Tomislav Šuta sazvao je izvanrednu konferenciju za medije nakon što je otkriveno da je u razdoblju od 10. lipnja do 9. listopada ove godine neovlaštena osoba pristupala informatičkom sustavu poslovanja splitske gradske uprave te izvršila uvid u osobne podatke građana.

Tomislav Šuta je na presici otkrio kako je neovlašteni pristup zabilježen s korisničkog računa bivšeg zamjenika gradonačelnika Bojana Ivoševića. Prema navodima gradonačelnika s Ivoševićevog korisničkog računa povučeno je 660 predmeta, piše Slobodna Dalmacija. Provest će se forenzičko istraživanje, a gradonačelnik je poručio da je ovo udar na instituciju te radnju okarakterizirao kao skandaloznu.

Podsjetimo, Grad Split obavijestio je javnost ranije o sigurnosnom incidentu.

'Grad Split će u najkraćem roku izvršiti detaljnu i točnu provjeru u kojim slučajevima i u kojem opsegu je došlo do uvida u osobne podatke te po potrebi izvijestiti pojedince ako je došlo do uvida u obradu posebnih kategorija osobnih podataka 'osjetljivi podaci', osobito podataka koji se odnose na djecu, medicinsku dokumentaciju, IBAN račune i slično.

Grad Split poduzeo je sve mjere iz svoje nadležnosti te je potpuno onemogućen daljnji pristup neovlaštenog uvida u informatički sustav poslovanja.

U slučaju sumnje na zloupotrebu vaših osobnih podataka molimo obratite nam se putem e-maila: SZOP@split.hr', poručuju iz splitske gradske uprave. 

Iz Agencije za zaštitu osobnih podataka objavili su kako pokreću hitno nadzorno postupanje nad Gradom Splitom.

"Sukladno članku 33. Opće uredbe o zaštiti podataka, Grad Split je noćas dostavio Izvješće o povredi osobnih podataka, odnosno o neovlaštenom pristupu informatičkom sustavu poslovanja Gradske uprave.

Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenut će hitno nadzorno postupanje nad Gradom Splitom iz svoje nadležnosti', objavili su.

