Sutkinja je presudila u predmetu ‘teškom’ 12,24 mil. eura koji su joj dali dan ranije!

Samo dan prije nego što je Visoki trgovački sud Republike Hrvatske potvrdio presudu kojom je tvrtki Arplane slovenskog poduzetnika Andreja Rautnera pravomoćno dosuđena odšteta od 12,24 milijuna eura, izmijenjen je sastav sudskog vijeća. Službeni dokument koji smo dobili od suda otkriva da su se uoči sjednice, zakazane za 24. ožujka 2026. godine u 9 sati, dvije članice vijeća nalazile na bolovanju. Zbog toga je sutkinja Dubravka Zubović, koja je predsjedala tim vijećem, predložila da odrede zamjenskog člana. Na temelju toga je 23. ožujka 2026. doneseno rješenje kojim je za člana vijeća određena sutkinja Kamelija Parać.