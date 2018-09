Sutkinja pedofilu: 'Ne mogu te gledati. Povraća mi se od tebe'

Sud u saveznoj državi Ohio osudio je 45-godišnjeg dilera droge i pedofila Shandella Willianghama na 30 godina zatvora nakon što je priznao optužbe za silovanje, trgovanje ljudima i dječju pornografiju.

Osuđeni Willingham je, naime, svoju klijenticu 32-godišnju April Corcoran opskrbljivao heroinom, a ona mu je zauzvrat dovodila svoju 11-godišnju kćer koju je Willingham seksualno zlostavljao, a svoje iživljavanje povremeno je i snimao kamerom.

U trampi koja je šokirala američko sudstvo, April Corcoran počela je početkom 2014. godine svoje dileru u zamjenu za drugu nuditi svoju 11-godišnju kćer za seks. Naime, Corcoran je za svojeg dilera pedofila povremeno radila poslove čišćenja. Nije imala novca i sa svojom 11-godišnjom kćeri živjela je u šatoru, u dvorištu kuće svojih roditelja.

Willingham je u nekoliko navrata djevojčicu silovao, tjerao na oralni seks i sodomizirao, a svoje iživljavanje povremeno je i snimao, izjavili su tužitelji. Mučna zlostavljanja djevojčice trajala su od veljače do lipnja 2014. godine.

- U životu nisam vidjela gori slučaj. Zahvali sretnim zvijezdama za ovu nagodbu. Povraća mi se od svega. Jedva da te mogu pogledati - kazala je iskusna sutkinja Leslie Ghiz osuđenom tijekom čitanja presude.

Shandell Willingham vjerojatno bi dobio i puno više od 30 godina zatvora da se u zamjenu za priznanje nije nagodio s tužiteljstvom. Sutkinja je naime prihvatila nagodbu jer nije htjela dozvoliti daljnje odugovlačenje sudskog postupka, a daljnje povlačenje žrtve po sudnici nije u interesu već ionako istraumatizirane djevojčice.

