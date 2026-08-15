Sutra još vruće, a u ponedjeljak pljuskovi s grmljavinom. Evo što nas čeka u ostatku tjedna

Nakon niza izrazito vrućih dana, nedjelja će u većem dijelu Hrvatske još biti sunčana i vruća, mjestimice i vrlo vruća, no već početkom novog tjedna slijedi promjena vremena. Ponedjeljak će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu, ponegdje i izraženije, a u utorak će biti osjetno svježije. Stabilnije i toplije vrijeme trebalo bi se vratiti u srijedu.

Prema prognozi DHMZ-a, u nedjelju će prevladavati sunčano vrijeme, uz najvišu dnevnu temperaturu od 32 do 37 stupnjeva. Poslijepodne će uz umjeren razvoj oblaka biti mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu će puhati uglavnom slab vjetar, a na moru slab i umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura bit će između 12 i 17 stupnjeva, dok će se na Jadranu kretati od 21 do 26 stupnjeva.

Foto: DHMZ

Meteorolozi HRT-a navode da će nedjelja još biti razmjerno stabilna. U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će sunčano i vruće, uz najviše temperature od 33 do 35 stupnjeva. Vrlo vruće bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje je na snazi upozorenje na dnevnu vrućinu, dok se potkraj dana na sjeverozapadu očekuje porast naoblake. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj temperatura će dosezati između 32 i 36 stupnjeva, a slično će biti i u Dalmaciji.

Promjena stiže u ponedjeljak

Foto: DHMZ

Početkom novog tjedna vrijeme postaje znatno nestabilnije. U ponedjeljak se očekuje prolazno naoblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, najprije na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti. Do kraja dana oborine će se proširiti i na istok zemlje te južni Jadran, a DHMZ upozorava da pljuskovi ponegdje mogu biti jače izraženi.

Na Jadranu će ponedjeljak također biti nestabilan, pri čemu se češća i obilnija kiša očekuje na sjevernom dijelu obale, gdje će biti i veća mogućnost za nevere. Prema HRT-ovoj prognozi, kiše će početkom tjedna najprije biti i u Gorskoj te središnjoj Hrvatskoj.

U utorak će biti djelomice sunčano i posvuda malo svježije. Na južnom Jadranu još u početku može pasti malo kiše, dok će na moru zapuhati bura i sjeverozapadnjak. Prema izgledima DHMZ-a, dnevna temperatura u unutrašnjosti mogla bi se spustiti do oko 28 stupnjeva, dok će na Jadranu i dalje dosezati oko 32.

Već u srijedu slijedi smirivanje vremena. Bit će pretežno sunčano i toplije, a nakon kratkotrajnog pada temperature u ponedjeljak i utorak, u većini krajeva ponovno će biti vruće. Na kopnu bi temperatura mogla dosezati oko 31, a na Jadranu oko 32 stupnja.