Sutra se otvara obnovljena Petrova. Dr. Orešković za 24sata: 'Već smo neke preselili'

Sutra se službeno otvara potpuno preuređeno i obnovljeno rodilište Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb, a kako su 24sata doznala od predstojnika Klinike dr. Slavka Oreškovića, prve pacijentice već su ovog tjedna preseljene iz starog u novi obnovljeni dio.

- Evo sve je gotovo, već smo preselili neke pacijentice, a druge će biti preseljene tijekom današnjeg dana. U novom djelu imamo odjele patologije, odjele za trudnice, babinjače, dječji intenzivni odjel za bebe rođene vaginalnim putem te za djecu rođenu carskim rezom. Sve je spremno i sutra nam je svečano otvaranje - rekao je za 24sata dr. Slavko Orešković.

Radovi na cjelovitoj konstruktivnoj i energetskoj obnovi u Petrovoj su počeli 16. siječnja 2023.

Pokretanje videa... 00:52 Gotova je obnova rodilišta u Petrovoj, ali ga još uvijek nisu otvorili. Doznali smo kad će | Video: 24sata/pixsell

- Kao dio obnove zdravstvene infrastrukture nakon zagrebačkog potresa 2020. godine, izvedena je cjelovita obnova Klinike za ženske bolesti i porode pri KBC-u Zagreb. Zgrada se nalazi unutar zaštićene Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba, a ukupna bruto površina objekta iznosi 9.592,89 m2. Ovim projektom značajno su unaprijeđeni uvjeti za rad zdravstvenog osoblja i boravak pacijentica, a Klinika za ženske bolesti i porode sada odgovara suvremenim tehničkim i sigurnosnim standardima. Ovaj značajan projekt donosi potpuno preuređen i moderniziran prostor za majke, novorođenčad i medicinsko osoblje - stoji u dopisu KBC-a Zagreb u kojemu su najavili službeno otvorenje za srijedu.

24sata u ožujku su, podsjetimo, prva imala priliku ući u zgradu rodilišta te smo obišli prostorije Petrove i još tad vidjeli da su sve prostorije kompletno nove, od podova i zidova pa do sanitarija u kupaonicama i WC-ima. Postavljeni su i novi lift te kompletno nova stolarija, a promijenjene su i sve instalacije.

Zgrada Petrove bolnice izvana je također obnovljena i vraćen joj je nekadašnji sjaj, ali kad se uđe, sve izgleda kao da je riječ o potpuno novoj zgradi. Prevladavaju bijeli, sivi i zeleni tonovi, koji svi odaju dojam novog i prozračnog.

Radovi teški 33,572.989,89 eura

U ožujku nam je zamjenik ravnatelja KBC-a Zagreb, primarijus Milivoj Novak, rekao da im je inspekcija bila u tehničkom pregledu i da se još manje stvari trebaju doraditi. Ukupni radovi trebali bi, kaže, stajati 33,572.989,89 eura s PDV-om, a dosad je potrošeno 32,949.685,57 eura.

- To su neke sitne tehničke stvari koje još moramo doraditi, no završeni su kompletni građevinski radovi, sad se vrši ispitivanje instalacija i puštanje u pogon novougrađenih sustava. Kad se ponovno završi tehnički pregled nakon ispravka tih manjih tehničkih stvari, počinje opremanje Klinike namještajem i ostalom opremom. Zatim slijedi useljenje - rekao je u ožujku za 24sata dr. Milivoj Novak, zamjenik ravnatelja Rebra.

Kroz bolnicu su nas proveli voditelji obnove i odjela sigurnosti koji su nam pojasnili što se točno sve radilo prilikom konstrukcijske i energetske obnove koja je trajala pune dvije godine.

Prilikom obilaska vidjeli smo nove podove, vrata, prozore i kupaonice.

- Postavljena je kompletno nova stolarija, a s obzirom na to da je zgrada rodilišta zaštićeno kulturno dobro, izvana su morali ostati drveni prozori i vrata, ali s unutrašnje strane postavljena je PVC stolarija tako da sad imamo duple prozore i vrata. Postavljene su sve nove instalacije, novi razvodni ormari, hidranti. Nove su sve instalacije, postavljen je i novi lift koji je sad stakleni. Zidove smo kompletno ogulili do kraja i zgrada je sad konstrukcijski potpuno sigurna i čvrsta - rekli su nam voditelji obnove koji su nas proveli kroz glavnu zgradu Petrove.

