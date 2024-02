Sutra stiže promjena vremena

U srijedu će u većini krajeva prevladavati sunčano vrijeme, a prijepodne će u središnjim predjelima mjestimice biti umjerene naoblake. Na istoku će biti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, ujutro lokalno uz poneku kap kiše. Na kopnu će puhati većinom slab vjetar, na istoku umjeren sjeverozapadni, a popodne u središnjim predjelima i u gorju južni i jugozapadni.

Na Jadranu će mjestimice puhati umjerena do jaka bura u postupnom slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18 °C.

Zbog mjestimice jače bure, za tri regije upaljen je žuti meteoalarm koji upućuje na potencijalno opasno vrijeme.

U nastavku vam donosimo detaljniju, HRT-ovu, prognozu vremena za srijedu i nadolazeće dane.

U srijedu iznadprosječno toplo

I u srijedu na istoku Hrvatske temperatura znatno iznad prosjeka za doba godine, najviša poslijepodnevna oko 14 °C. Ujutro i prijepodne mjestimice će biti više oblaka uz umjeren sjeverozapadni vjetar, a zatim uglavnom sunčano.

Prevladavajuće sunčan dan bit će i u središnjoj Hrvatskoj, no ujutro će na sjeveru prolazno biti povećane naoblake, a u južnijim predjelima mjestimice je moguća kratkotrajna magla. Sredinom dana zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će porasti do 15 °C.

Stabilno te većinom sunčano bit će i na zapadu zemlje, po kotlinama Gorske Hrvatske ujutro uz mogućnost za maglu i slab mraz na tlu. Na obali sjevernog Jadrana će u noći i ujutro puhati umjerena bura, a danju će okrenuti na jugozapadni vjetar.

Umjerena bura će mjestimice zapuhati i u pretežno sunčanoj te iznadprosječno toploj Dalmaciji, a od sredine dana uz obalu će zapuhati jugozapadni vjetar, prema otvorenome moru sjeverozapadni, uz uglavnom malo valovito more.

I na jugu Hrvatske nastavlja se za veljaču neuobičajena toplina, uz uglavnom vedro vrijeme, te u noći i ujutro umjerenu buru, a danju vjetar s mora te popodnevnu temperaturu od 15 do 17 °C.

Od četvrtka nestabilnije i više kišovito

- Od četvrtka na Jadranu znatno nestabilnije - puhat će jako i olujno jugo, južni i jugozapadni vjetar, bit će i obilnije kiše, u petak na sjeveru, a u subotu ponajprije u Dalmaciji, gdje su vrlo vjerojatni i izraženi pljuskovi s grmljavinom.

- Povremene kiše idućih dana bit će i na kopnu, češće i obilnije u Gorskom kotaru i Lici te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Bit će i vjetrovito, osobito u četvrtak i petak, kad će puhati jak jugozapadni i južni vjetar. Uz tu izraženu južinu nastavlja se iznadprosječna toplina- prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.