Suverenisti skupili potpise za raspravu o robnim zalihama

Hrvatski suverenisti objavili su u srijedu da su prikupili dovoljno potpisa saborskih zastupnika za raspravu o Izvješću o stanju robnih zaliha zbog važnosti energetske i prehrambene sigurnosti u ovim kriznim vremenima.

Rasprava o robnim zalihama u ovom trenutku iznimno je važna jer se nalazimo u kriznim vremenima i izuzetno su važni i energetska i prehrambena sigurnost, a robne rezerve nam to trebaju omogućiti, istaknula je na konferenciji za novinare Vesna Vučemilović (Hrvatski suverenisti). Rekla je kako bi do rasprave moglo doći doći idući tjedan.

Pred nama je žetva i Hrvatska se ne mora baš toliko voditi načelom solidarnosti bez obzira što je članica Europske unije, kazala je.

"Hrvatska ima elemente iz Ugovora o funkcioniranju EU i zajedničkog tržišta kako bi osigurala 400 tisuća tona pšenice koliko je potrebno za stanovnike Hrvatske. Naime, u ovim izvanrednim okolnostima može se čak zatražiti i zabrana izvoza no može se ići i na blažu mjeru, a to je da država ima pravo prvokupa kao što je to uvela Mađarska”, napomenula je.

Ukazala je na primjer Madžarske gdje je cijena motornog goriva i dalje 9,17 kuna za i to samo za stanovnike Madžarske, što znali da madžarski predsjednik može suspendirati apsolutno sve osnove na kojima počiva EU, a to je sloboda tržišta, dok bi Hrvatska trebala bespogovorno slušati sve što nam dolazi i uvijek se voditi načelima solidarnosti, ustvrdila je.

Apelirala je da hrvatska Vlada počne voditi računa o potrebama hrvatskih građana i osigura prehrambenu sigurnost. "Imamo dovoljno žitarica, ali nam se može dogoditi da naši silosi deset dana nakon žetve budu prazni i da sve ode u izvoz. To se ponavlja iz godine u godine i stoga je izuzetno važno da na plenarnoj sjednici raspravimo stanje robnih rezervi”, ocijenila je Vučemilović. Zahvalivši se oporbenim zastupnicima na podršci inicijativi Hrvatskih suverenista.

