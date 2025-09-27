Obavijesti

News

Komentari 7
ISPOVIJESTI MEDICINSKIH SESTARA PLUS+

Suzana je u bolnici u Puli radila 18 godina: 'U Njemačkoj nema ega, ali niti titula. Jednaki smo'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 8 min
Suzana je u bolnici u Puli radila 18 godina: 'U Njemačkoj nema ega, ali niti titula. Jednaki smo'
Foto: Privatni album

U Hrvatskoj previše koristimo svoj ego. U Njemačkoj svi radimo za novac i točno se zna što vam je opis radnog mjesta i nema onog 'Znaš li ti tko sam ja', govori medicinska sestra Suzana

Svoju priču s 24sata podijelio je i Goran Krupljan, medicinski tehničar koji je iz Zagreba preselio u München prije osam godina, a prije toga je 17 godina radio u KB Dubrava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Buktinja kod Požege: Gore skupi auti vlasnika Color emajla
VATROGASCI GASE POŽAR

FOTO Buktinja kod Požege: Gore skupi auti vlasnika Color emajla

Uz pomoć viličara pokušava se spasiti preostala vozila koja još nisu u potpunosti zahvaćena vatrom.
Užas u Šibeniku: Umrla je žena koju je pogodila raketa na svadbi, uhitili muškarca (52)
DETALJI TRAGEDIJE

Užas u Šibeniku: Umrla je žena koju je pogodila raketa na svadbi, uhitili muškarca (52)

Nakon što je žena pogođena, hitno su je prevezli u Opću bolnicu u Šibeniku. Nažalost, od zadobivenih ozljeda je umrla.
Szijjarto ne staje, Plenkovića optužio da laže: 'Žele nas spriječiti da kupujemo od Rusa'
MAĐARI DIŽU NAPETOSTI

Szijjarto ne staje, Plenkovića optužio da laže: 'Žele nas spriječiti da kupujemo od Rusa'

Koliko god hrvatska vlada to negira, činjenica je da sigurno žele profitirati od rata u Ukrajini. Tranzitna naknada za pošiljke nafte kroz Hrvatsku znatno je povećana od izbijanja rata, piše Peter Szijjarto

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025