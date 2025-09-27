U Hrvatskoj previše koristimo svoj ego. U Njemačkoj svi radimo za novac i točno se zna što vam je opis radnog mjesta i nema onog 'Znaš li ti tko sam ja', govori medicinska sestra Suzana
Suzana je u bolnici u Puli radila 18 godina: 'U Njemačkoj nema ega, ali niti titula. Jednaki smo'
Svoju priču s 24sata podijelio je i Goran Krupljan, medicinski tehničar koji je iz Zagreba preselio u München prije osam godina, a prije toga je 17 godina radio u KB Dubrava.
