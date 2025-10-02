Obavijesti

Suzbijanje afričke svinjske kuge: Za odstrel divljih svinja Ministarstvo daje 100 € po grlu

Zahtjev se dostavlja do 15. u mjesecu za sve odstrijeljene svinje divlje u prethodnom mjesecu na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u četvrtak je izvijestilo kako je radi suzbijanja afričke svinjske kuge (ASK), povećana naknada za odstrel divljih svinja na 100 eura po grlu. Kako se navodi u objavi na internetskim stranicama Ministarstva, odlukom ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od 25. listopada ove godine, povećana je naknada za odstrel svakog pojedinačnog grla svinje divlje, koja sada iznosi 100 eura po grlu.

Pravo na naknadu imaju lovoovlaštenici lovišta obuhvaćeni zonom ograničenja III, za svako odstrijeljeno grlo u razdoblju od dana stupanja na snage naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači do 1. studenoga 2025. i za koje grlo su dostavili uzorke u skladu s naredbom te razdužili evidencijske markice putem Središnje lovne evidencije.

U svrhu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za isplatu naknade, lovoovlaštenik je dužan dostaviti Ministarstvu zahtjev koji uz osnovne podatke o lovoovlašteniku i lovištu mora sadržavati i broj grla svinja divljih za koje se traži naknada te naziv banke i broj IBAN računa za uplatu naknade, zatim dokaz o dostavljanju uzoraka svinje divlje (preslika obrasca za dostavu uzoraka od divljih svinja na laboratorijsko pretraživanje na afričku svinjsku kugu ovjerenog od ovlaštenog veterinara) i presliku zapisnika o obavljenom lovu.

Zahtjev se dostavlja do 15. u mjesecu za sve odstrijeljene svinje divlje u prethodnom mjesecu na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Planinska 2a, Zagreb ili na adresu e-pošte: ASKnaknadaSD@mps.hr.

