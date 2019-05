Suze, sreća, radost: Narod u histeriji dočekao voljenog Kima

Rano ujutro, dok mi svi još spavamo naš cijenjeni vođa otišao je na dalek put. Moje srce je preplavljeno čežnjom za našim vođom, koji nastavlja naporno raditi danju i noću. Neću biti zadovoljna činjenicom da smo već postigli svoje godišnje ciljeve, radit ću više kako bi postigla što više za našeg vođu, rekla je djevojka za korejsku državnu televiziju.

Vrhovni vođa vratio se s povijesnog puta iz Rusije, gdje se susreo s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Pri provratku ga je dočekala velika skupina ljudi u ekstazi jer im se voljeni vođa živ i zdrav vratio u zemlju. Na željezničkoj postaji su ga čekali i visoki dužnosnici koji nisu skidali osmijeh s lica.

Tears of OVERWHELMING joy as Kim Jong-un returns to Pyongyang after historical summit with Putin pic.twitter.com/KvD1RYGDKo