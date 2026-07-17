Suživot Židova i Arapa raspadao se u tri faze. A nekad je to bio uzajamno koristan suživot...
Stoljećima je položaj židovskih zajednica u islamskom svijetu bio bolji od položaja u kršćanskoj Europi. Nije bilo progona ni teološke doktrine prema kojoj su Židovi odgovorni za smrt Isusa, piše Goldstein za Express
Bliski istok desetljećima zaokuplja pozornost javnosti. Taj je interes praktički eruptirao napadom Hamasa na Izrael u listopadu 2023. i, posljedično, napadom izraelske vojske na Gazu. Mediji su preplavljeni različitim pričama o tijeku rata, raznim njegovim vojnim, političkim, kulturnim i povijesnim aspektima. Prosječnom konzumentu nemoguće je u toj gomili podataka razlikovati korektnu od jednostrane informacije, pa čak ni od laži.