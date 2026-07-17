KATASTROFA ILI NAKBA PLUS+

Suživot Židova i Arapa raspadao se u tri faze. A nekad je to bio uzajamno koristan suživot...

Piše Ivo Goldstein,

Stoljećima je položaj židovskih zajednica u islamskom svijetu bio bolji od položaja u kršćanskoj Europi. Nije bilo progona ni teološke doktrine prema kojoj su Židovi odgovorni za smrt Isusa, piše Goldstein za Express