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Foto: Wikimedia Commons
KATASTROFA ILI NAKBA PLUS+

Suživot Židova i Arapa raspadao se u tri faze. A nekad je to bio uzajamno koristan suživot...

Piše Ivo Goldstein,

Stoljećima je položaj židovskih zajednica u islamskom svijetu bio bolji od položaja u kršćanskoj Europi. Nije bilo progona ni teološke doktrine prema kojoj su Židovi odgovorni za smrt Isusa, piše Goldstein za Express

Bliski istok desetljećima zaokuplja pozornost javnosti. Taj je interes praktički eruptirao napadom Hamasa na Izrael u listopadu 2023. i, posljedično, napadom izraelske vojske na Gazu. Mediji su preplavljeni različitim pričama o tijeku rata, raznim njegovim vojnim, političkim, kulturnim i povijesnim aspektima. Prosječnom konzumentu nemoguće je u toj gomili podataka razlikovati korektnu od jednostrane informacije, pa čak ni od laži.

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Komentari 4
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Pozadina uhićenja u MORH-u: Kako je mikro poduzetnica iz stana dobila milijunske poslove
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