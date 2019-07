Svađa u HDZ-u zbog ćirilice: 'Vukovar opet jabuka razdora'

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava odbio je danas komentirati najavu stranačkog kolege iz HDZ-a i novoga ministra uprave Ivana Malenice da će raspustiti gradsko vijeće Vukovara ako ne postave ćirilične natpise na javne i državne institucije.

- Gradonačelnik nije raspoložen za davanje izjava - rekli su nam u njegovu uredu.

Ministar Malenica je uoči tematske sjednice Odbora za nacionalne manjine izjavio da će Vlada poštovati odluku Ustavnog suda o postavljanju ploča natpisima na latiničnom i ćiriličnom pismu.

- Nadam se da će u listopadu ove godine Gradsko vijeće Vukovara donijeti odluku prema kojoj će ispoštovati vlastiti statut, tako da neće biti potrebe za raspuštanjem gradskog vijeća - rekao je Malenica.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

'Vukovar je posebno mjesto'

Odbor je pozvao Vladu da postavi dvojezične ploče na državne institucije u Vukovaru i svim ostalim jedinicama lokalne samouprave u kojima postoji zakonska obveza za to. Ujedno je zadužio Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da izradi akcijski plan postavljanja dvojezičnih natpisa na ulazu u mjesta u onim jedinicama lokalne samouprave u kojima postoji ta zakonska obveza. - Vukovar je osjetljivo mjesto, to svi znamo, te oko konačne odluke i primjene toga treba sjesti s gradonačelnikom i sa svima koji trebaju sjesti i razgovarati o tome. Mislim da je došlo vrijeme da se razgovara - rekao je ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković. Dodao je kako ne dovodi u pitanje odluku Ustavnog suda. Butković bi trebao imati riješeno pitanje dvojezičnih prometnih znakova do rujna, kad se opet sastaje Odbora za nacionalne manjine. Prošla su gotovo dva tjedna otkako je Ustavni sud odlučio da Vlada mora omogućiti srpskoj nacionalnoj manjini upotrebu ćiriličnog pisma.

- Čini mi se da će Vukovar na jesen opet postati jabuka razdora i da će se o njemu komunicirati u predizborne svrhe, a sve će se reflektirati na Dan pada Vukovara 18. studenog - kaže nam član odbora i zastupnik GLAS-a Goran Beus Richembergh. Istaknuo je da su naši dobri zakoni tek mrtvo slovo na papiru, a strahuje i da će se pitanje dvojezičnosti u Vukovaru iskoristiti u predsjedničkim kampanjama. HNS-ovci koji su najavili novi udar na HDZ bude li inertno reagirao na ovaj problem, kao u slučaju Lovre Kuščevića, nisu odgovarali na telefonske pozive.

Vukovarski gradonačelnik proteklih dana je obrazlagao svoj stav, no na kraju je zaključio kako će poštovati Ustav i da to nije sporno, no da ni jedan zakon sam po sebi nije svrha, nego mora biti u službi naroda i čovjeka.

- Onoga trenutka kad netko iz sebi poznatih razloga pokuša podrediti narod, građane nekakvim zakonskim odredbama kako bi ostvario svoje interese, onda imamo problem - rekao je prošli tjedan Penava.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik SDSS-a i koalicijski partner HDZ-a Milorad Pupovac poručio je kako je pogrešno razmišljati da je stvar dvojezičnih ploča u Vukovaru stvar samo gradonačelnika.

'To je stvar cijele Hrvatske'

- To je stvar hrvatskog društva, hrvatske države i hrvatske politike općenito. Bilo je otpočetka nepošteno cijelu stvar svaliti na Vukovar. Vukovaru treba pomoći kao što je to napravljeno 1996. s mirnom reintegracijom, politikom obnove povjerenja... Tako im treba pomoći i u ovom slučaju. Gradonačelnik i vijećnici nisu sami i morat ćemo se svi više angažirati oko toga, a ne prepuštati to samo ljudima u Vukovaru - poručio je.

Veći angažman po tom pitanju, naglasio je, očekuje i od premijera Plenkovića i od predsjednice Grabar Kitarović.

Na pitanje novinara postoji li mogućnost da ovaj slučaj izazove novu krizu u Vladi, Pupovac je istaknuo da njegova stranka tako ne funkcionira.

- Nama nije do provođenja krize, nego da rješavamo probleme. A u Vukovaru je jedna zatomljena kriza i mi to želimo promijeniti. Želimo taj grad i zemlju izvući iz takvog stanja. Političke blokade su apsolutno nepotrebne. Ne vidim razloga zašto HDZ, SDSS i druge stranke ne bi surađivale u Vukovaru, u interesu toga grada - istaknuo je.