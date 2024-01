Svađe oko nedjelje, Puljak uzvratio Sanaderu: 'Hrvatsku moramo spašavati svaki dan'

Prepucavanja oko neradne nedjelje nastavila su se i u ponedjeljak ujutro novim obračunom na liniji Ante Sanader Ivica Puljak.

Splitski gradonačelnik prvo je u nedjelju na Facebooku objavio poduži status o premijeru Plenkoviću u kojem je napisao da je on bio pripadnik jednog drugačijeg društvenog sloja i odrastao u okruženju kojemu vjera nije bila u centru zbivanja.

- U novoj Hrvatskoj naglo je postao vjernikom, i to nakon što se učlanio u HDZ, što je bilo prilično oportuno i penjao se u karijeri kroz stranačku hijerarhiju. Danas je predsjednik stranke koja je osuđena za kriminal, vjeru spominje kad mu odgovara, kad misli da će zbog toga dobiti glasove. Naravno, nije na meni da previše komentiram ako netko pronađe vjeru, ima puno iskrenih ljudi koji su to napravili, ali mi Plenković nekako ne spada u tu kategoriju. Više mi se čini da je on vjernik jer mu je to trebalo u njegovoj karijeri. On nije vjernik od uvjerenja, nego vjernik od zanata - napisao je Puljak.

U ponedjeljak mu je stigao odgovor i to od zastupnika Ante Sanadera.

- Hrvati su i u sinoćnjem CRO Demoskopu jasno odgovorili što misle o Puljkovu vrijeđanju vjernika i svih koji se ne dive njegovoj neizmjernoj umišljenosti i isključivosti, a isto tako beskrajnoj nesposobnosti. Njegov tzv. Centar spao je na 1.4% prema istraživanju RTL-a, a prema ostalim anketama čak je i ispod 1%. Slabiji su 25-30 puta od HDZ-a. A Puljku rejting dalje može samo padati nakon što je i ovu nedjelju zloupotrijebio kako bi opterećivao sugrađane svojim frustracijama i kompleksima te pokušajima peglanja svoga sve zazornijeg imidža. Toliko je opterećen samim sobom da se nije mogao strpjeti do ponedjeljka. Stoga ga još jednom - premda znamo da je to uzaludno - podsjećamo na 3. Božju zapovijed - napisao mu je Sanader.

Puljak mu je pak ubrzo odgovorio opet na Facebooku.

- Danas me još jedan veliki HDZ-ovac, Ante Sanader, proziva zbog toga što sam izjavom u nedjelju Velikog vođu proglasio vjernikom od zanata, te me zbog proglašavanja svih nedjelja sajmenim danima podsjeća na treću Božju zapovijed. Moj odgovor tom HDZ-ovom "teologu" ulovljenom s vrećom novca u gepeku: Hrvatsku ste bacili u bunar iz kojeg je moramo vaditi i spašavati svakoga dana u tjednu (Mt 12.11, Lk 14.5) - rekao je.