Svake godine jedna masovna grobnica: Brojne obitelji još žive u agoniji i traže 1806 nestalih

Hrvatska još ima 1806 osoba nestalih u Domovinskom ratu. U 30 godina potrage nađeno je više od 4000 osoba nestalih tijekom ratnih događanja. Ekshumirani su i pokopani, no mnogo obitelji još živi u agoniji. Ministarstvo branitelja u međuvremenu je osnažilo svoje potražne resurse, raspolažu novim tehnologijama koje pomažu u bržoj detekciji masovnih i pojedinačnih grobnica pa je tako, početkom ove godine, otkrivena masovna grobnica u Šarviz doli nedaleko od Negoslavaca, gdje je ekshumirano 11 posmrtnih ostataka ubijenih osoba. Identificirano ih je devet. To su Ilija Krivić, Antun Šter, Josip Bali, Ivan Ilanić, Marijan Buličić, Janko Hajduk, Marin Kujundžić, Josip Madajček i Milan Latković. Radi se mahom o braniteljima iz Vukovara i Berka. Zanimljivo je da je Šarviz dola već nekoliko puta do sada otkrivala posmrtne ostatke nestalih jer je tijekom posljednjih 20 godina tamo obavljeno više ekshumacija. Dola je obilježena kao sekundarna grobnica u koju su premještana tijela ranije ubijenih i pokopanih osoba. U posljednjem prekopavanju pretraženo je 8680 kvadrata tog terena.

Ministar Tomo Medved ističe kako je tijekom njegova mandata pronađeno i identificirano 248 osoba ubijenih i nestalih Domovinskom ratu. Nažalost, u tom periodu mnogi su roditelji nestalih umrli i nisu dočekali da nađu i pokopaju svoju djecu. Neki su ostarjeli, postali dementni, bolesni, i nemaju više živa sjećanja na tragediju koja im se dogodila. Proveli su 30 godina u boli i nadanju. Na popisu nestalih su i imena koja nitko ne traži, odnosno posmrtni ostaci koje, kad budu pronađeni, neće imati tko preuzeti jer su im članovi obitelji također ubijeni u ratu. Svakakve su sudbine obitelji nestalih koje je rat razdvojio i uništio.

U studenom 2021. godine otkrivena je masovna grobnica na mrciništu u Boboti. Ekshumirano je 12 osoba i sve su bile mještani Tenja koji su ubijeni 1991. godine nakon pada sela. Svi su ubijeni s jednim ili dva metka u glavu. Na popisu identificiranih našli su se Marija Cerenko, Ana Horvat, Katica Kiš, Pera Mamić, Josip Medved, supružnici Stipa i Evica Penić, Josip Prodanović, Stevo Topalović te braća Ivan i Vlado Valentić.

- Svi su civili nestali u Tenji u srpnju 1991. godine. Najmlađa osoba imala je 19, a najstarija 77 godina. Svakodnevno provodimo probna iskapanja, prikupljamo saznanja o mogućim grobnicama, povećavamo suradnju svih naših službi u procesu. Pozivamo sve koji imaju informacije o grobištima da nam se obrate s punim povjerenjem, ni jednu informaciju ne odbacujemo i ne isključujemo - rekao je ministar Tomo Medved ističući kako i nadalje posve izostaje suradnja Srbije po pitanju nestalih.

U Ministarstvu ističu kako istovremeno pretražuju nekoliko terena, a najaktualnija je Petrovačka dola, za koju se sumnja da također krije više nestalih osoba.

Potresne ispovijedi obitelji

“Samo da mi ga je naći, dostojno ga sahraniti, da znam gdje da palim svijeće; da znam reći djeci - evo, tu je vaš otac, tu kleknite i pomolite se". Te nam je riječi u studenom 2016. godine izrekla Marija Raužan, jedna od prvih sugovornica u serijalu "Nestali u Domovinskom ratu", koji je redakcija 24sata pokrenula kako bi istaknula potrebnu intenzivnog traženja još velikog broja osoba ubijenih i nestalih u vihoru rata. Cilj projekta bio je pokrenuti javnost, hrvatsku i međunarodnu, da se tragične sudbine tolikog broja obitelji riješe, da nestale ne "progutaju" zaborav i vrijeme, da se neprestano sjećamo njihove žrtve. Tijekom godina ušli smo u domove mnogih obitelji čiji su članovi nestali, poslušali smo njihove tragične priče, pružili im nadu i utjehu kad su to već počeli gubiti. Pojedinačne, dirljive i iskrene ispovijedi obitelji nestalih 24sata počela su objavljivati povodom 25. obljetnice pada Vukovara, uz visoko pokroviteljstvo predsjednice države Kolinde Grabar Kitarović. Na svim našim medijskim platformama objavljivali smo potresne priče, stare fotografije te kratak dokumentarni film o svakoj pojedinačnoj nestaloj osobi koje smo se prisjetili. Željeli smo probuditi svijest o nestalima i kod onih koji godinama imaju spoznaje o ubijenima i njihovim grobovima, ali o tome šute. Djelomično smo u tome i uspjeli jer je tijekom pet godina pronađen velik broj nestalih, od toga deset ljudi koje smo predstavili u našem serijalu Nestali. Sve smo priče objavili i u tri knjige, a projekt je dobio mnogo nagrada,, pa tako i onu američkog novinarskog društva.