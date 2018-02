Svaki dan se diže u 4 ujutro: Ovo je priča o Franki Makovac

Volim svoj posao i život na moru. Radim s mužem, a posao i privatni život i te kako idu zajedno, govori nam Franka Makovac (43) iz Savudrije.

Ona se bavi ribolovom već sedam godina, a kaže da to nije pretežak posao za jednu ženu. Vuče mreže, lovi ribu, vozi brod te radi nerijetko i po dvanaest sati, a kad dođe kući, čeka je spremanje obroka za ukućane, čišćenje, pranje i peglanje, baš kao i svaku današnju ženu. No, Franka u ribarenje uvijek ide potpuno dotjerana, našminkana i s nalakiranim noktima, a kaže da joj je važno biti uređena na poslu, iako je na moru vide suprug i poneka znatiželjna riba.

- Nije mi problem dići se u 4 sata, našminkati i srediti se te potom sjesti u brod zajedno sa suprugom Diegom i ići u ribolov. Smatram da žena može sve - biti majka, supruga, raditi težak posao te uvijek biti dotjerana i izgledati dobro. Znali su mi reći kako to idem loviti ribu s nalakiranim noktima. Ja im kažem: ‘Zašto ne?’. Moje pravilo je biti zadovoljna sobom - dodala je Franka.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Nakon što se probudi oko 4 ujutro, najprije pripremi doručak jer se na brod nikad ne ide gladan. Dok nije počela raditi sa suprugom, Franka je bila konobarica i radila desetak godina u prodavaonici odjeće, pa joj je dotjerivanje za posao ostalo još od tada.

- Imamo plovilo od 10-ak metara s kojim idemo u izlov, a vađenje mreža iz mora mi je svakodnevica - kaže Franka i nastavlja:

- Nakon izlova treba voziti brod do obale, očistiti mreže, očistiti brod, prekrcati ribu, odnijeti je na prodaju... Sve radim zajedno sa suprugom. Znali smo uloviti i oko 250 kilograma ribe, a to sve treba složiti, iskrcati s broda i nositi dalje na prodaju. Nije nam dosadno, jer na moru nikad ne može biti dosadno. More se poštuje i voli. Ljubav između supruga i mene je s godinama zajedničkog života i rada sve jača, a u braku smo 22 godine. Nemamo nikakvih trzavica jer sam ja glavna. Žena u kući drži tri kuta.

Najčešće idu u izlov lista, brancina i orada, a nađe se i poneka lignja. Od mora se može živjeti, ali se, kaže, jako puno radi. Kad je tek počinjala raditi sa suprugom, mučila ju je morska bolest, ali je vremenom naučila “kako more diše”.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Kad sam imala 20 godina i upoznala supruga, počela sam ići na more, u početku kao pratnja. Bilo je teško kad bi se brod ljuljao, ali se s godinama navikneš. Oboje smo popustljivog karaktera i to je dobro. Kad ja počnem vikati, on se smiri, a isto tako kad on povisi ton, ja se umirim. Odgovaramo si u svakom pogledu. Nedavno sam položila i ribarski ispit, a prije nekoliko godina položila sam i za vožnju broda. Sad mogu sama ići na more s barkom, a ako suprug otiđe u mirovinu, mogu nastaviti raditi u zajedničkom obrtu. U obrtu sam zaposlena kao radnik, a suprug je šef, no u stvarnosti sam ja šef, a on je radnik - objasnila je žensko-muške odnose.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Kaže da ribarenje nije isključivo muški posao i ona je tome svjedok. Za obitelj Makovac javnost je čula još 2012. godine, i to nakon tragedije kruzera Costa Concordia, jer su oboje tog kobnog dana bili na krstarenju tim kruzerom.

- To nam je bilo prvo zajedničko krstarenje s kćeri i prijateljima. Nažalost, završilo je tragično. Bio je to posljednji dan krstarenja. Sišli smo s broda u razgledavanje Rima. Kad smo se vratili na brod, krenuli smo na večeru. Moja kći, koja danas ima 21 godinu, bila je puno manja i na brodu se družila s djecom naših prijatelja. Htjeli su se ići šetati brodom jer je bio posljednji dan krstarenja. Nasreću, rekla sam da dođu s nama večerati. Bio je siječanj i jako hladno. Oko 21.20 sati odjednom se čuo udarac, kao jak potres. Brod na kojem je bilo nekoliko tisuća ljudi počeo se naginjati. U prvi tren nije nastala panika. Samo sam rekla: ‘Ajmo mi pojesti do kraja’. Kao da sam znala što slijedi. Potom se oglasila uzbuna na brodu i tad mi je proradio adrenalin. Sve stvari: odjeća, novac, novčanik, putovnice..., sve nam je ostalo u kabini. Nastala je panika. Ljudi su mahnito počeli bježati po brodu. Brod je imao 11 katova, a rečeno je da se popnemo na deveti kat. Tamo smo stajali i vidjeli da se brod ljulja. Nestalo je struje. Vrisak ljudi, strah, panika, plač... Bilo je strašno. Govorili su nam da budemo mirni, a onda smo usmjereni na treću razinu, na kojoj su bili čamci za spašavanje. Opet je nastao stampedo ljudi koji su što prije htjeli doći do čamaca i pobjeći s broda - prisjetila se tragičnog događaja Franka.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Tisuće ljudi se guralo kako bi se ugurali u čamce. Franka i obitelj ipak su ostali pribrani. “Bilo je baš kao na Titanicu, jer su neki ljudi uzimali tuđu djecu u ruke kako bi se što prije dočepali čamca za spašavanje. Mi smo ostali zadnji. Kad je posljednji čamac trebao krenuti, ušla sam u njega i okrenula se Diegu.

Rekao mi je da će ostati pomoći ljudima u panici, a ja da idem. Iako sam bila u strahu, popustila sam. Ukrcala sam se na čamac za spašavanje zajedno s kćeri i prijateljima oko 23 sata, a Diego je došao na obalu tek oko 2 ujutro. Odahnula sam. Neki su u panici skakali u more, a vidjela sam i mrtve. Jedan čovjek je s djetetom otišao po lijekove u kabinu jer je bio dijabetičar, ali se, nažalost, nije vratio. Oboje su poginuli”, govori Franka. Iako je doživjela havariju, more od tada voli i poštuje još više.

RIBLJA JUHA

Sastojci: 1 škarpina,1 riba list,1 kokot, luk, mrkva, vezica peršina, celer, paradajz, sol, papar.

Postupak: Operite ribu i sve sastojke zajedno s ribom kuhajte u loncu pola sata. Pazite da se riba ne raspadne. Procijedite juhu, očistite ribe od kostiju i vratite natrag u juhu. Dodajte rižu i ponovno kuhajte dok riža ne postane al dente.

SALATA OD FOLPI

Sastojci: 4-5 folpi, pola limuna, žličica sode bikarbone, 1dl maslinovog ulja, 2-3 češnja češnjaka, malo peršina, vinski ocat.

Postupak: Očistite folpe od iznutrica i kuhajte u ekspres loncu zajedno sa pola limuna i sodom bikarbonom pola sata do 40 minuta. Izvadite folpe i očistite od kože te narežite na komadiće. Dodajte sitno sjeckani češnjak,peršin,sol,papar,maslinovo ulje i vinski ocat.Sve promiješajte i servirajte.

GRMALJI (RAKOVI) NA BUZARU

Sastojci: 1 kg grmalja, 1 dl maslinovog ulja, sol, papar, 2 crvena luka, 3 češnja češnjaka, 2 dl šalše, 1 lovorov list, 2-3 lista kadulje, 1 dl bijelog vina, malo krušnih mrvica.

Postupak: Očistite rakove, na ulju popržite luk i češnjak. Stavite rakove unutra, dodajte sol, papar, kadulju, šalšu i na kraju vino. Neka se kuha 40-ak minuta. Pred kraj dodajte mrvice radi gustoće.