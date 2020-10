Svaki peti test u Zagrebu jučer pozitivan. Šikić: Nije dramatično

Epidemiolog Miroslav Venus kaže da su u Virovitičko-podravskoj županiji imali također velik postotak oboljelih zadnjih dana, a najveći razlog su kontakti oboljelih te nekoliko vjenčanja

<p>Svaki peti test koji su jučer obavili epidemiolozi u Zagrebu rezultirao je pozitivnim nalazom na korona virus, objavili su iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar'. 20 posto pozitivnih testova ogroman je broj, no od 201 pozitivnog slučaja čak 98 su kontakti već zaraženih ljudi.</p><p>- Ne može jedan velegrad biti žarište. Žarišta su obiteljska okupljanja, poslovni kontakti, gdje je došlo do većih grupiranja - rekla je Sandra Šikić, zamjenica ravnatelja Zavoda Andrija Štampar koja je napomenula da je važno da se i dalje u roku od 24 sata odrade svi nalazi. </p><p>Komentirala je i zarazu na pojedinim partijima i rekla da ne misli da mladi namjerno šire virus.</p><p>- Možda je uzrok tome što oni imaju nikakve ili blage simptome koji su vrlo kratkotrajni. Još uvijek su to najvećim postotkom mladi, ali bilježimo sve više i osobe do 40 i 50 godina, što znači da ti mladi zarazuju roditelje - rekla je Šikić.</p><p>Apelira na mlade da drže distancu čak i kad su vani.</p><p>- Situacija nije dramatična po nikakvim parametrima, Zagreb je šesta županija u zemlji po broju incidencija sa 14 na 100.000 stanovnika - kazala je Šikić upite je li lokalna transmisija u Zagrebu značajna.</p><p>Grad Zagreb donijet će sljedeći tjedan nove mjere.</p><p>- Uvjerena sam da našim sugrađanima nošenje maske nije motiv da izbjegnu kaznu, nego da izbjegnu zarazu i zaštite zdravlje najmilijih... Kazne mislim da su kontraproduktivne. Grad Zagreb nije za kažnjavanje - rekla je</p><h2>Epidemiolozi na mukama</h2><p>- Od otprilike 160 testiranih mi smo imali oko 50 pozitivnih, što je također ogroman broj. No veliki broj njih su kućni kontakti prethodno oboljelih, koje smo stavili u samoizolaciju. Iz određenih razloga nisu se pridržavali mjera i ostvarivali kontakte - rekao nam je epidemiolog <strong>Miroslav Venus</strong> iz Virovitičko-podravske županije. Dodaje kako nikako ne optužuje kontakte, jer je moguće da ima onih koji se iz tehničkih razloga u kući ne mogu pridržavati izolacije, imaju malu djecu, roditelje i slično. No, napominje kako je siguran da ima onih koji zanemaruju preporuke.</p><p>Dodaje kako ima i drugi dio priče, a to su pozitivni slučajevi iz dvoje svatova, gdje se dolazi da sljedeći vikend i u danima nakon 'kapaju' ti slučajevi jer nemaju svi istu dužinu inkubacije</p><p>- To su razlozi enormnog povećanja u mojoj županiji, a slično se može interpolirati i na Zagreb, no ograđujem se jer ne znam cijelu strukturu oboljelih u Zagrebu - rekao je.</p><p>Na državnoj razini pak postotak je bio tek nešto bolji. Od 4989 testova, imali smo 508 pozitivnih, odnosno 10,1 posto. Takav je postotak i proteklih nekoliko dana, a najveći postotak testiranih imali smo 21. ožujka - čak 30 posto te 30. kolovoza - 28 posto novozaraženih. </p><p>- Kolegica i ja na području županije najviše posla imamo vikendom i to od 20 sati pa do ponoći. Ne radimo testove, već uzorke vozimo u Zagreb i rezultati nam stižu navečer i onda moramo reagirati da stavimo ljude u izolaciju i pronađemo sve kontakte. Najintenzivniji nam je rad vikendom jer je najveći broj onih koji će se razboljeti 5 do 7 dana nakon izlaganja. Ako su bili u svatovima, onda to bude sljedeći vikend i te rezultate dobijemo kasno. Kad je veliki broj, kao sada, onda smo cijeli dan u pogonu - napominje Venus.</p><p>Kaže kako moraju uzeti podatke od svih, a najvažniji je OIB, a kad ih tako kasno zovu, onda cijeli taj proces, osobito sa starijim ljudima traje iznimno dugo. </p><p>- Opterećuje nas to i oduzima nam snagu i vrijeme od najvažnijeg, a to je otkrivanje izvora zaraze - rekao je.</p>