Svaki policajac u BiH mora ga uhititi: 'Ovo je sada test za međunarodnu zajednicu...'

Sud BiH raspisao je tjeralicu za predsjednikom Republike Srpske (RS) Miloradom Dodikom, premijerom RS-a Radovanom Viškovićem i predsjednikom Narodne skupštine RS Nenadom Stevandićem, prenosi Klix.ba, kojemu je ova informacija potvrđena sa suda. To znači da svaki policajac u Bosni i Hercegovini koji uoči Dodika, Viškovića i Stevandića treba ih uhititi. Raspisivanje tjeralice uslijedilo je po automatskoj naredbi suda, nakon što je za navedeni trojac Sud BiH odredio jednomjesečni pritvor zbog nedolaska na saslušanje u Tužiteljstvo BiH zbog sumnje na napad na ustavni poredak BiH. Sve policijske agencije obaviještene su o odluci suda. Budući da je riječ o visokim dužnosnicima u Republici Srpskoj koji se odbijaju odazvati tužiteljstvu, mediji pišu kako je manja vjerojatnost da će uhićenje odraditi neka od agencija i da je realnije očekivati organiziranu akciju privođenja, posebno uz pomoć EUFOR-a.

- Trenutno je jasno tko bi to trebao napraviti. SIPA (Državna agencija za istrage i zaštitu) bi trebala provesti tu akciju, no ona to ne može u ovom trenutku i to su sami komentirali. Moraju tražiti asistenciju. Evidentno je da ne mogu tražiti asistenciju MUP-a RS-a dakle preostaje samo jedna opcija, a to je EUFOR - kazao je Denis Avdagić stručnjak za međunarodne odnose.

No pitanje je kako to provesti, a ne izazvati još veći problem, posebno nakon poruka da se samim privođenjem riskira situacija da "netko zapuca iz pune puške".

- Do ove situacije koju imamo doveo je sam Dodik. On kako bi rekli 'kusati jelo koje sam pripravio' ili možda i neće. Ali to je test za cijelu međunarodnu zajednicu. Sad gledamo je li Dodik moćniji od međunarodne zajednice ili nije. Ovo je slučaj koji će nam svima pokazati kako funkcionira svijet u kojem jesmo - kazao je Avdagić.

Napominje kako je BiH i dalje u funkciji protektorata međunarodne zajednice, EU i SAD-a.

- Nebitan je Dodik, odnosno on je najmanje bitan. Ključno je da vidimo kako funkcionira međunarodna zajednica i saznat ćemo gdje smo - poručio je Avdagić.

Milorad Dodik ranije je najavio da će 18. ožujka putovati u Moskvu, no pitanje je što će biti u novonastalim okolnostima. Klix.ba piše kako mu je na raspolaganju korištenje helikoptera što mu daje prostor za manevar, iako mu je kretanje ograničeno. S druge strane, Stevandić je još u petak ili subotu otputovao u Beograd i, prema posljednjim informacijama, još je u Srbiji, dok je Višković na području RS-a. S Dodikom je telefonski razgovarao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

- On je hrabar čovjek. Neće kukati, ali situacija postaje sve teža. S time ćemo se pozabaviti u sljedećim danima. idem u Bruxelles, gdje ćemo o tome morati razgovarati - rekao je Vučić.

Dodik je pokrenuo donošenje novog Ustava RS-a, ignorirajući upozorenja visokog predstavnika, kojim se definira RS kao državu koja ima pravo na samoopredjeljenje, predviđa se pravo tog entiteta na vojsku i ukida pozicije potpredsjednika RS-a iz reda Hrvata i Bošnjaka, kao i Vijeće naroda koje je sad jamac kakve-takve ravnopravnosti pripadnika tri konstitutivna naroda.

Dodik se oglasio na platformi X i najavio uvođenje granične policije RS-a. U razgovoru s drugim entitetskim dužnosnicima zaključeno je da Vlada RS-a treba odmah predložiti zakon i poslati ga parlamentu na hitno usvajanje. BiH ima graničnu policiju na državnoj razini, a Dodik sad tvrdi kako je ona uvedena protivno odredbama Daytona. Objavio je kako je odmah sazvana zatvorena sjednica Vlade RS-a, a razmatrat će se ukupna političko-sigurnosna situacije u RS-u i BiH. Uz Dodika, na sjednicu dolazi predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović. 