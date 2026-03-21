IZRAELCI TVRDE

SVE DO LONDONA Pogledajte koliki je domet iranskih raketa!

Piše Filip Sulimanec,
SVE DO LONDONA Pogledajte koliki je domet iranskih raketa!
Foto: IDF

Prije rata, Marco Rubio upozorio je da Iran potencijalno može napasti ciljeve u Europi. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je prošlog mjeseca da je Iran namjerno ograničio domet svojih raketa na 2000 kilometara

Izraelska vojska objavila je kartu dometa iranskih raketa, nakon što je Teheran pokušao napasti englesku bazu na otoku Diego Garcia u Indijskom oceanu koji je udaljen 4000 kilometara. Tijekom Operacije „Rising Lion“ u lipnju 2025. godine, IDF je otkrio da iranski režim namjerava razviti rakete dometa 4000 km, što predstavlja opasnost za desetke zemalja u Europi, Aziji i Africi. Iran je to negirao.

 - Iranski teroristički režim predstavlja globalnu prijetnju. Sada, s projektilima koji mogu dosegnuti London, Pariz ili Berlin. Iranski teroristički režim izveo je napade na 12 zemalja u regiji i razvija sposobnosti koje predstavljaju znatno širu prijetnju - objavio je IDF.

Prije rata, Marco Rubio upozorio je da Iran potencijalno može napasti ciljeve u Europi. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je prošlog mjeseca da je Iran namjerno ograničio domet svojih raketa na 2000 kilometara. Domet od 4000 kilometara znatno bi proširio potencijalni doseg iranskih raketa, stavljajući dijelove Zapadne Europe, uključujući Njemačku, Finsku i Austriju, unutar dometa.

Rakete za koje se zna da ih Iran ima u ovom trenutku:

Khorramshahr
Domet: 2000 km
Balistička raketa srednjeg dometa

Shahab-3
Domet: 1.000–2.000 km
Može dosegnuti Izrael, dijelove Europe i susjedne regije

Ghadr-110
Domet: 1.800–2.000 km
Preciznija verzija Shahab-3

Emad
Domet: ~1.700–2.000 km
Vođena raketa temeljena na Shahab-3

Komentari 1
