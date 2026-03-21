'POGOĐENO I 130 BRODOVA'

SAD tvrdi: Pogodili smo više od 8000 vojnih ciljeva u Iranu...

Piše HINA,
SAD tvrdi: Pogodili smo više od 8000 vojnih ciljeva u Iranu...
Brodski promet kroz Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih brodskih ruta za prijevoz i izvoz nafte, praktički je obustavljen zbog rata s Iranom.

Od početka napada prije tri tjedna američka je vojska pogodila više od 8000 ciljeva u Iranu, rekao je Brad Cooper, zapovjednik američkoga Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) . Među njima je 130 iranskih brodova, pojasnio je Cooper u video snimci objavljenoj na platformi X.

Nazvao je to "najvećim uništenjem mornaričkih plovila u trotjednom razdoblju od Drugoga svjetskog rata".

Rekao je da je vojska i dalje fokusirana na "sustavno uništenje više desetljeća stare iranske prijetnje slobodnome protoku trgovine Hormuškim tjesnacem". Istaknuo je i da su Sjedinjene Države ranije ovaj tjedan bacile više bombi teških oko 2270 kg na podzemni objekt smješten uz iransku obalu.

Iran optužio SAD i Izrael za napad na nuklearni objekt!

Cooper je otkrio da je Teheran koristio "dobro zaštićeni i ojačani podzemni objekt za tajno skladištenje protubrodskih krstarećih raketa, mobilnih lansera raketa i ostale opreme koja predstavlja golem rizik za međunarodni brodarski promet."

Brodski promet kroz Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih brodskih ruta za prijevoz i izvoz nafte, praktički je obustavljen zbog rata s Iranom.

FOTO Izrael: U iranskom udaru teško je oštećen vrtić! Teheran u napadu koristio kazetne bombe

