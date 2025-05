Sve je u rukama Franka Kelama. Naši izvori kažu: 'Puljak je sam sebi ispilao granu na kojoj sidi'

Nakon lokalnih izbora u Splitu, kada govorimo o Gradskom vijeću, najmanje razloga za slavlje ima upravo još uvijek aktualni gradonačelnik Splita, Ivica Puljak koji je u proteklom mandatu imao apsolutnu većinu. No, ovoga puta na izborima Centar je dobio 11 vijećnika, HDZ je dobio 10 mandata, Željko Kerum odnosno njegov HGS dobili su četiri mandata, a SDP s partnerima isto toliko. Konačni omjer snaga zato je u rukama Mosta koji je na izbore izašao s partnerima. Kako nam kažu upućeni izvori, nema nikakve šanse da će se Marijo Popović, inače HSP-ovac, prikloniti Ivici Puljku tako da je 16. ruka, ona koja odlučuje tko će dobiti većinu u Gradskom vijeću, upravo ruka mladog Franka Kelama iz Mosta. No, on zasad ništa ne otkriva.

- Završio je prvi ciklus, birači su prepoznali tko sam. U Gradsko vijeće ušli smo s dva vijećnika. Situacija je takva da od prvih izlaznih anketa dobivam pozive, a nije ih bilo do sada, pa neka se sad strpe i ne dolaze s ponudama. Ja nisam imao favorita, ne bi istupao sam da sam mislio da imamo dva dobra izbora – kazao je Kelam. Odgovorio je na pitanje o njegovom članstvu u HDZ-u.

Kandidat MOST-a za gradonačelnika grada Splita, Franko Kelam održao je konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Ako se smatra da sam bio član HDZ-a jer me u srednjoj školi netko vrbovao i otišao na jedan skup, a nikad nisam platio članarinu, niti dignuo iskaznicu, onda jesam. A kako onda komentiraju što nisam na njihovoj listi? - kazao eje Kelam naglasivši kako se prvo mora naći s partnerima te će onda odlučiti što će napraviti.

- Meni su u fokusu su građani Splita, ja želim da grad ide naprijed, tu mi je obitelj i sin od osam mjeseci i želim da ovaj grad raste. Ljudima poručujem da glasaju srcem, ja ću izaći na izbore kao i na sve do sada, a za koga ću ja glasati... pa Marko Livaja vjerojatno – rekao je Kelam dodajući kako ga je Tomislav Šuta iz HDZ-a zvao prvi, odmah nakon izlaznih anketa.

- Svi me traže, ne želim komentirati što mi nude. Puljak je zvao sinoć kasno u noć, Kerum je zvao danas. Sad sam jako poželjan, a do jučer im nisam bitan – kaže Kelam koji se vidi kao predsjednika Gradskog vijeća.

- To je velika odgovornost, ali ja sam je spreman preuzeti – zaključio je Kelam.

Kako nam kažu naši izvori, situacija je vrlo kompleksna i nitko ne može predvidjeti što će biti u drugom krugu.

Split: Ivica Puljak obratio se javnosti nakon izbornih rezultata | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Razlika između Ivice Puljka i Tomislava Šute je nekih 2000 glasova i vjerojatnije je da ih Šuta može prikupiti. Puljak je pogriješio što je svoj fokus u kampanji prebacio na Davora Matijevića iz SDP-a vodeći protiv njega prljavu kampanju, to je bio njegov narativ u kampanji. Ispilao je sam sebi granu na kojoj sjedi. Njihov plan je bio izbaciti SDP iz konkurencije u prvom krugu, a u drugom se baviti Šutom. Ali otišao je predaleko. Bahatost i arogancija dođe glave. Mislim da veće šanse ima Hajduk da postane prvak, nego Puljak gradonačelnik – kaže nam naš izvor.

Matijević u ponedjeljak nije htio komentirati rezultate lokalnih izbora rekavši kako ostaje pri onome što je napisao na društvenim mrežama nakon izbora. A tu je napisao da podržava Ivanu Ninčević Lesandrić u drugom krugu za županicu Splitsko-dalmatinske županije sugerirajući joj da protiv partnera ne vodi prljavu kampanju.