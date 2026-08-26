Milijarder i osnivač Amazona Jeff Bezos i njegova Lauren završili su svoju malu avanturu po Jadranu, nakon četiri dana krstarenja. Nakon Mljeta bili su u Trogiru odakle su privatnim zrakoplovom napustrili hrvatski zračni prostor. I to u luksuznom "letećem dvorcu" vrijednom oko 80 milijuna dolara.
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Sve što je lijepo - kratko traje! Bezos i Lauren napustili Lijepu našu: Evo gdje su se provodili...
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Milijarder i osnivač Amazona Jeff Bezos i njegova Lauren završili su svoju malu avanturu po Jadranu i to nakon četiri dana krstarenja. Nakon Mljeta završili su u Trogiru odakle su privatnim zrakoplovom napustili hrvatski zračni prostor.
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