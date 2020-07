'Sve što sam napravio, napravio sam krajnje odgovorno. I Capak je potvrdio svojim mišljenjem'

Šef HSLS-a pita zašto oporbi nije smetalo kad je došao na konstituirajuću sjednicu Sabora. Znate zašto? Ne bi mogli dobiti svoje plaćice da nije bilo Hrebaka na konstituirajućoj sjednici, rekao je...

<p>Sve što sam napravio, napravio sam krajnje odgovorno, poručio je <strong>Dario Hrebak </strong>šef HSLS-a nakon što je Hrvatska udruga bolničkih liječnika ustvrdila da je trebao biti u samoizolaciji, a ne u Saboru te su prozvali ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslava Capaka</strong>, koji mu je izdao mišljenje, a kako bi mogao glasati u Saboru. </p><p>- Čim sa saznao da je sudionik na sjednici bjelovarskog vijeća bio pozitivan na koronu, a imajući u vidu odgovornost mene kao gradonačelnika, koji mora dalje obavljati posao, ali i saborskog zastupnika obzirom da je sljedeći dan bila sjednica išao sam se odmah testirati, a prije nego mi je određena mjera samoizolacije. Sam gospodin Capak potvrdio je da time nisam napravio ništa loše, dapače to je mogućnost koja je dana ljudima koji nisu samoizolaciji - rekao je nam je Hrebak. </p><p>Iako je ranije izrazio sumnju da je cijela ove priče stoji politika navodeći da je bjelovarska epidemiologinja pod patronatom župana <strong>Damira Bajsa</strong>, koji je na izborima bio na listi HDZ-a, sada oko odluke epidemiologinje nije želio ulaziti u detalje, ali poručuje: </p><p>- Takve radikalne odluke znače samo to da mi za vrijeme dok nam gotovo milijun turista boravi u zemlji, šaljemo poruku lockdowna. Je li netko u ovoj zemlji razmišljao da je Bjelovar danas postao presedan. Što ako se dogodi da netko u Vladi ili u Saboru bude zaražen? Po analogiji iz Bjelovara ni Vlada ni Sabor više ne mogu raditi, jer će svi morati u samoizolaciju. Mogu biti državni neprijatelj broj 1, ali samo sam razmišljao racionalno i zdravorazumski te po uputama epidemiologa - kazao je Hrebak. </p><p>Napominje i kako ga iznenađuje što nitko od oporbe nije imao problem što je bio na konstituirajućoj sjednici Sabora: </p><p>- Sad svi imaju problem nakon što je potvrđena Vlada. Znate zašto? Ne bi mogli dobiti svoje plaćice da nije bilo Hrebaka na konstituirajućoj sjednici Sabora - poručio je Hrebak. </p><p>Šef HSLS-a je prema uputama u četvrtak napravio i drugi test na koronu, a nalaz mu je također negativan. Udruga bolničkih liječnika upozorila je kako je nadležna epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zastupniku Hrebaku odredila obaveznu mjeru samoizolacije, jer je sudjelovao na sjednici Gradskog vijeća kojoj je jedan od sudionika bio pozitivan na korona visus. Potom, kako ističu, ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak, u suprotnosti s tom uputom, Hrebaka upućuje na testiranje te mu nakon toga prepušta da samostalno odluči hoće li biti u samoizolaciji.</p><p>Tvrde da je time dovedena u pitanje jednakopravnost zdravstvene zaštite za sve hrvatske građane što je zajamčeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.</p><p>- Možda je na takav nalaz utjecala činjenica da je gospodin Dario Hrebak zastupnik iznimno potreban u Hrvatskom saboru ovih dana radi sudjelovanja u glasovanju o pružanju podrške novoj Vladi RH? Nažalost, jedini zaključak koji se može donijeti u ovom slučaju je da pravila nisu ista za sve i da se iznimno mogu mijenjati ovisno o položaju i moći - navode liječnici. </p><p>Naime, bez Hrebakove ruke u Saboru ne bi se mogla potvrditi nova Vlada <strong>Andreja Plenkovića</strong>. Ravnatelj HZJZ-a objasnio je pak da je Hrebaku nakon prvog negativnog testa izdao mišljenje, je je bilo kasno i na Zavodu nije bilo nikoga. </p><p>- On 36 do 48 sati nije mogao biti zarazan. Sve drugo je njegova odluka i s tim nemam nikakve veze - rekao je Capak napominjući da je samo napisao mišljenje, ali nije davao preporuku može li ili ne može zastupnik ići u Sabor. </p><p>Na pitanje znači li to da svi građani, kojima se odredi samoizolacija, ako žele mogu platiti testove i ne moraju poštivati tu mjeru, odgovorio je:</p><p>- Nije uobičajena praksa, iako teoretski ta mogućnost postoji. Ako se testirate svakih 24 ili 48 sati i utvrdi se da niste zarazni, onda niste zarazni. Ali, to nije uobičajena praksa i to se obično ne radi, nego ljudi ostaju u samoizolaciji kroz 14 dana, osim onih koji imaju razloga da se testiraju - rekao je ravnatelj HZJZ-a. </p>