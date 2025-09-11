Sve teorije zavjere o napadu 11. rujna: Supertermit, velika urota CIA-e ili jednostavno hologrami?

Prošlo je točno 24 godine od napada na njujorške 'Blizance', 24 godina tuge i nevjerice, traženja motiva i prisjećanja na ljude koji su toga dana izgubili život uslijed terorističkog napada na Ameriku.

No prošlo je i 24 godine od teorija zavjera, onih koji vas stvarno natjeraju da se zapitate do onih suludih, u koje je stvarno teško povjerovati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 12:26 24 godine od terorističkih napada 9/11 | Video: 24sata/Reuters

Neboderi su se prebrzo srušili?

Bilo je potrebno petnaest do dvadeset sekundi da se oba nebodera sruše, što je za teoretičare zavjere bilo dovoljno brzo da posumnjaju u korištenje drugih sredstava rušenja, osim samog udara aviona.

Prvi razlog vodio je drugome. U podnožju nebodera, ispod prašine i krhotina pronađene su eksplozivne legure i eksploziv vojne izrade , kao i tone rastaljenog čelika. S tim u vezi, teoretičari zavjere tvrde da je samo rušenje bilo pretiho, odnosno da bi rušenje zgrade, ukoliko izazvano samim udarcem aviona bilo mnogo bučnije, 'neurednije' i 'raštrkanije', nego što je to bio slučaj s neboderima. Rušenje nebodera zvučalo je, po teoretičarima, kao kontrolirano, namjerno rušenje eksplozivima.

Treći je razlog sumnje rušenje prvotnog nebodera broj sedam, kojeg nije pogodio avion, nego se srušio od samog utjecaja eksplozije. Teoretičari zavjere smatraju da je nemoguće da se taj neboder srušio sam od sebe , tako pravilno od vrha do temelja, po svom vlastitom nacrtu. No nisu samo gravitacija i eksplozivi razlozi sumnjanja u istinitost službenog izvješća. Teoretičari zavjere se hvataju za popis otmičara aviona i ljudi koji su sudjelovali u napadu, koje je objavio BBC prvih dana nakon tragedije.

Naime, za neke se osobe s tog popisa kasnije ispostavilo da su živi, što je naravno nemoguće ako su bili među otmičarima aviona. Iz BBC-a su objasnili kako su prebrzo išli s neprovjerenim popisom, ali i da su greške takvog tipa česte zbog uobičajenih arapskih i islamskih imena i prezimena.

Napad na Ameriku

Dva aviona tog 11. rujna zaletjela su se u Blizance, treći u Pentagon, a četvrti se srušio u polju u Pennsylvaniji. Sjedinjene Američke Države su napadnute prvi put nakon Pearl Harbora. Islamski fundamentalisti, pripadnici terorističke organizacije Al-Qa'ide, oteli su četiri aviona i upotrijebili ih kao oružje za ubojstvo gotovo 3000 ljudi. Amerika je bila u šoku, kao i cijeli svijet.

Otad se promijenilo mnogo toga, od pakiranja ručne prtljage u avionu do stava prema vjerskom fundamentalizmu. Porastao je strah od putovanja avionima, a strah od terorizma jači je i od potrebe za privatnošću. Od 2995 poginulih najviše ih je stradalo u dvije zgrade WTC-a. Oni koji su preživjeli ni danas ne mogu zaboraviti što su prošli. Gotovo 400 vatrogasaca, bolničara, liječnika i policajaca je poginulo dok su im pokušavali pomoći. Identifikacija žrtava završila je 2005. godine.

Teorije zavjere

Samo šest sati nakon što su se urušili Blizanci rodila se prva teorija zavjere. Tornjevi su srušeni kontroliranom eksplozijom.

Ni dan danas nitko ne može uvjeriti teoretičare zavjere da su se tornjevi, koji su građeni kako bi izdržali udar putničkog aviona, urušili zbog udara aviona i požara koji je uslijedio.

Jedno od pitanja koje je zaintrigiralo teoretičare je kako su neki ljudi uspjeli sići s katova iznad udara aviona na katove ispod prije samog urušavanja. Mnogi od njih, kao i preživjeli i vatrogasci, čuli su niz eksplozija. Druga zagonetka je kako građevinarima koji su radili zgrade nije palo na pamet da će avion, koji bi eventualno udario u neboder, biti pun goriva.

Blizanci razneseni supertermitom?

Fizičar Steven E. Jones sa sveučilišta Brigham, arhitekt Richard Gage, softverski inženjer Jim Hoffman i teolog David Ray Griffin uvjereni su da je postojao još jedan faktor - supertermit.

Ostatke te snažne eksplozivne naprave pronašli su u ruševinama Blizanaca. Sami termit može se naći u svakodnevnim stvarima kao što su čelične konstrukcije ili temeljna boja, ali supertermit je vrsta koja je modificirana da može reagirati na nižim temperaturama, a dostupna je vjerojatno samo vojsci. U sastavu je otkrivena i nepoznata organska tvar koja bi mogla biti nanotehnološki proizvod zbog čega su ga prozvali nanotermit.

Urednik Open Chemical Physics Journala, koji je objavio Jonesov tekst 'Aktivni termitski materijal otkriven u prašini od katastrofe WTC-a 11. rujna', dao je ostavku nedugo nakon objavljivanja članka. Jones nije upirao prstom u krivca, ali je napomenuo da su službe održavanja intenzivnije radile na tornjevima danima prije napada.

Time je aludirao da su oni vjerojatno postavili eksploziv. Tvrdio je i kako požar 'normalnog' aviona ne bi dosegao toliku temperaturu da se rastopi čelična konstrukcija.

Kako je požar srušio zgradu?

Službena objašnjenja nisu uvjerila ni struku ni laike. Nakon urušavanja Blizanaca srušila se i susjedna zgrada WTC 7 od 47 katova za samo 6,6 sekundi. U nju nije udario zrakoplov, a službeni uzrok je požar.

Američki institut arhitekata prikupio je 1000 potpisa svojih kolega stručnjaka. Traže novu istragu jer ih nitko ne može uvjeriti da se 200 tisuća tona čelika tako brzo uspjelo dezintegrirati i pasti na zemlju.

Pentagon pogodila raketa, ne avion

Zrakoplov s promjerom krila od 37 metara, koji je udario u Pentagon, ostavio je rupu od samo pet metara. Kako? Nadalje, nevjerojatno je povjerovati da su piloti početnici uspjeli manevrirati golemom letjelicom tako lako.

Najveći zagovornik teorije da u Pentagon nije udario Boeing već raketa je Jim Hoffman, a francuski novinar i politički aktivist Thierry Meyssan napisao je na tu temu knjigu pod nazivom '9/11: Velika laž'.

Foto: Profimedia

Za tijela koja su pronađena u Pentagonu tvrde da su naknadno postavljena, a pozivi iz aviona lažirani. Zbog velikog interesa javnosti i temeljem Zakona o slobodi informacija, američke vlasti morale su 2006. godine prikazati snimke nadzornih kamera iz Pentagona i obližnjih zgrada. Nitko od prisutnih medija nije jasno vidio avion kako udara u Pentagon. Prenijeli su da su vidjeli bijelu grudu, bijeli udar i tanku bijelu mrlju. Službeno objašnjenje ponudio je profesor građevinarstva Mete Sozen sa Sveučilišta Purdue u Indiani.

U trenutku udara, jedno krilo aviona udarilo je u tlo, a drugo u nosive stupove, zato je rupa bila tako mala. Šteta je dodatno umanjena jer je to krilo Pentagona nedavno renovirano.

Tornjeve srušili projektili s hologramima?

Teorija koju zastupaju Nico Haupt, David Shayler i bivši glavni ekonomist za vrijeme Busheve administracije Morgan Reynolds, toliko je tabu da se ni veterani Pokreta istine 9/11 ne usude pričati o njoj, a mnogi su je i maknuli sa svojih portala.

U Blizance nisu udarili avioni već projektili oko kojih su bili hologrami kako bi djelovali kao avioni. Svoje dokaze zasnivaju na jedinim amaterskim snimkama udara.

- Gledajte snimku djelić po djelić i vidjet ćete golemi projektil u obliku cigare kako udara u tornjeve - tvrdi Reynolds.

Let 93 srušili su američki vojni zrakoplovi?

Jedini avion koji nije taj dan udario u metu bio je Let 93. Putnici su čuli što se dogodilo Blizancima i Pentagonu i slutili su kakva im je sudbina. Suprotstavili su se teroristima i srušili avion u polje.

Međutim, jedna od najpopularnijih teorija zavjere tvrdi kako je taj avion srušila američka vojska. David Ray Griffin i Alex Jones tvrde kako su veliki dijelovi aviona, uključujući i motor, pali kilometrima dalje od mjesta nesreće, što nije uobičajeno za 'normalnu zrakoplovnu nesreću'. Logično objašnjenje je da je zrakoplov pogodio projektil, a razlog to što su putnici otkrili koja im je sudbina.

Svjedoci su vidjeli mali avion iznad putničkog prije pada. Dok zagovornici teorije vjeruju da je upravo taj avion srušio Let 93, FBI tvrdi da je to bio poslovni avion Dassault Falcon kojega su tražili da se spusti niže i nadgleda udar.

Da nije CIA?

Pitanja na koje je možda bolje ne doznati odgovor su tko i zašto?

Najčešći odgovor je čelni ljudi CIA-e i Mossada kako bi Amerikancima dali povoda za intervenciju u Afganistanu i Iraku.

Drugo objašnjenje je da su Amerikanci bili pred financijskim kolapsom prije napada, teroristički napad bio im je idealno opravdanje za krah.

Činjenica da zračna obrana nije reagirala iako je trebala srušiti avione prije udara ide u prilog teorijama da iza svega stoji sama Amerika.

U ruševinama Blizanaca i WTC 7 nestali su brojni dokumenti tajnih i državnih službi, ali i banke JP Morgan. Od 950 milijuna u zlatnim polugama pronađeno je samo 230 milijuna.

Zakupac nebodera okoristio se terorističkim napadom

Samo šest tjedana prije napada, nebodere WTC-a zakupio je Larry Silverstein. Policom osiguranja zaštitio je nebodere i od terorističkog napada.

Samo u tom slučaju mogao se osloboditi obveza 99-godišnjeg najma. Silverstein je nakon napada i postignutog dogovora s osiguravateljem bio 'teži' za 4,5 milijarde dolara.

Također, očekivano, vrijednost dionica United Airlinesa i American Airlinesa pala je nakon napada, a nekoliko dana prije zabilježena je neobično velika trgovina tim dionicama.

Bin Ladenovo tijelo smrznuli?

Godinama nakon terorističkog napada, svijet je strepio od Osame bin Ladena. A onda su Amerikanci krenuli u brzu akciju.

Nakon što ga godinama nisu mogli pronaći, jer se nije služio modernom tehnologijom, otkrili su njegovo skrovište u Abbottabadu.

U kratkoj akciji 2. svibnja 2011. godine ubili su najtraženijeg čovjeka svijeta, a odmah su krenule teorije zavjere. Jedni tvrde da je odavno mrtav, a drugi da je još živ. Washington je zabranio da se objavljuje slika tijela kako se ne bi dodatno isprovocirali ekstremisti. Ipak, nedugo zatim u nekim medijima osvanula je fotografija za koju se ubrzo otkrilo da je lažna.

Foto: Profimedia

Pakistanci su nakon akcije ušli u kuću u kojoj je ubijen i nisu pronašli nikakve dokaze o smrti. Međutim, Al Qaida je potvrdila smrt vođe. Associated Press i Judicial Watch tražili su od američke vlade da im pokaže fotografije i video Bin Ladenovog ubojstva, ali ni dan danas nisu dobili odgovor. Bin Ladenovo tijelo odmah su bacili u more, na nepoznatu lokaciju.

Prije toga analizirali su DNK. Naime, prema islamu tijelo mora biti pokopano u roku od 24 sata, a odlučili su se za more kako njegov grob ne bi postao atrakcija. Ipak, Amerikanci nisu uvijek poštivali islamske običaje.

Tijela Udaja i Kusaja, sinova Sadama Huseina, bila su izložena 11 dana prije pokopa. Zašto su se sada odlučili pridržavati, nije jasno. Američki radio voditelj Alex Jones tvrdi kako mu je neimenovani američki političar rekao da je Bin Laden umro još 2001. Tijelo su smrznuli kako bi ga kasnije iskoristili u propagandne svrhe.

HRT dva dana prije rušenja prikazao scene napada na WTC

Epizoda slabo gledane serije 'Lone Gunmen', u kojoj urotnici daljinski navode Boeing na njujorške 'Blizance,' na HRT-u je emitirana 9. rujna 2001. godine. Samo 48 sati poslije, avioni su udarili u 'Blizance'.

Postoji mali milijun teorija koje dovode u sumnju službenu američki verziju o motivima, ciljevima, čak i stvarnim žrtvama napada. Sumnje potkrepljuju i neki doista nevjerojatni detalji iz službenih izvješća, ali i podudarnosti koje je teško racionalno objasniti.

No, čak je i onima koji u Hrvatskoj detaljno razvijaju najluđe konspiracijske teorije nepoznato da je samo dva dana prije 11. rujna 2001. Hrvatska radio televizija prikazala scene u kojima urotnici daljinski navode putnički zrakoplov Boeing 727 u tornjeve World Trade Centra! Bila je to prva epizoda serije 'The Lone Gunmen', snimljena šest mjeseci ranije.

Serija je zapravo spin-off Dosjea X u kojoj trojica Mulderovih tajnih saveznika sprečavaju agenta FBI-ja da avion zabije u 'Blizance'.

U epizodi se vide scene u kojima piloti u posljednji tren preuzimaju kontrolu, a zrakoplov je zakačio antenu na jednom od tornjeva.

Ta epizoda serije u Americi je emitirana 4. ožujka 2001., šest mjeseci prije katastrofe.

Hrvatski gledatelji gledali su je 9. rujna, dva dana prije nego su se avioni zabili.

- Kad sam se s 11. rujna probudio i upalio TV, prvo sam mislio da je to epizoda moje serije. Nevjerojatno, ali u tjednima i mjesecima iza toga nitko nije uoči sličnosti. Uznemirujuće je da možeš izmisliti scenarij, a onda to sve vidiš na TV-u - rekao je izvršni producent serije Frank Spotnitz.

Procjenjuje se da je samo u SAD-u tu epizodu Fox TV-a vidjelo 13,2 milijuna ljudi, no to su - baš kao i u Hrvatskoj - bile vrlo slabe brojke pa serija nije nikad zaživjela.