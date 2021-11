Nakon devet dana izvan školskih klupa, đaci se vraćaju u svoje škole. Prema posljednjim podacima broj pozitivnih učenika veći je nego prije praznika piše RTL.hr.

Iako su devet dana bili izvan učionica, trenutačno je na covid pozitivno 241 učenika više nego kad su posljednji put sjedili u klupama. U samoizolaciji je 6074 učenika, što je upola manje nego prije praznika.

Upravo radi tog negativnog trenda rasta broja novozaraženih od ponedjeljka u škole uvode obvezne Covid potvrde pa će se više od 32 tisuće zaposlenih morati testirati. Ravnatelji škola pitaju se što ako učitelji to odbiju. No, nije to jedno što muči ravnatelje škola zanima ih tko će sve kontrolirati i organizirati testiranja za necijepljenje.

-Koliko će te upute biti komplicirane za provesti... Ako će to biti jednostavno testiranje potvrda, onda OK. Ali pitanje je što će biti sa testiranjem, koliko traje, koliko ćemo čekati rezultate, koliko će trajati? Ako se testiraju u nedjelju, hoće li u ponedjeljak imati rezultat testa ili će morati u petak pa u ponedjeljak to više neće vrijediti? - rekao je ravnatelj OŠ Jure Kaštelana u Zagrebu, Krešimir Supanc.

U osnovnim školama prvom dozom cijepljeno je 58% djelatnika, a u srednjim školama njih 61%. Iz Udruge srednjoškolskih ravnatelja postavljaju pitanje što će biti s onima koji testiranje odbiju.

- Kako ćemo organizirati nastavu i što ako to bude dugoročnije? Osobito jer i inače imamo problema s nabavom nastavnika, pogotovo u STEM području i strukovnim predmetima. Bojimo se i otkaza i nikako ne bismo voljeli da do toga dođe. Imamo motivirane nastavnike i oni trebaju ostati raditi - pitala je se predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Suzana Hitrec.

- Vrlo je neobično da se u škole uvode covid potvrde, a nisu uvedene za druge zatvorene prostore poput kafića, restorana i šoping centara - kaže Hitrec.