Sve više gradova i općina dijeli božićnice umirovljenicima. U nekim gradovima i do 110 eura

S približavanjem Božića, sve više gradova i općina najavljuje kako će svojim umirovljenicima isplatiti božićnice koje će, ovisno o visini mirovine, iznositi od 30 do 110 eura.

U Velikoj Gorici pravo na božićnicu imaju umirovljenici s mirovinom do 430 eura (računajući tuzemnu i inozemnu) i korisnici nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području Gorice.

Najvišu božićnicu, po 110 eura, Grad će isplatiti korisnicima nacionalne naknade i umirovljenicima s mirovinom do 230 eura.

Upola manje, tj. 55 eura, dobit će umirovljenici čija mirovina iznosi od 230, 01 do 350 eura, a 40 eura oni s mirovinama od 350,01 – 430 eura.

Božićnice će se isplaćivati od 25. studenoga do 20. prosinca u poslovnicama Fine.

Sličan model isplate za svoje umirovljenike ima Grad Cres.

Sto eura božićnice isplatit će umirovljenicima s mirovinom do 200 eura, 75 eura onima čija mirovina iznosi od 200,01 do 300 eura, 55 eura umirovljenicima s mirovinom od 300,01 do 450 eura, a 35 eura dobit će umirovljenicima s mirovinom većom od 450,01 eura.

Čazma daje 30 eura svim umirovljenicima s mirovinom do 270 eura

Skromnih 30 eura božićnice svojim će umirovljenicima s mirovinom manjom od 270 eura, isplatiti Čazma.

Lani je božićnicu dobilo 168 čazmanskih umirovljenika za što je iz gradskog proračuna izdvojeno nešto više od 5.000 eura.

Već ranije iznose božićnica objavili su Rijeka, Mursko Središće, Zaprešić i Samobor.

Rijeka je osigurala božićnice u iznosu od 100 eura za umirovljenike s najnižim mirovinama, dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina te osobe bez osobnog prihoda starije od 65 godina.

U Murskom Središću pravo na božićnicu ostvaruju svi umirovljenici kojima je zbroj mirovina (prihoda) manji od 600 eura. Umirovljenici s mirovinom do 325 eura dobit će bon od 60 eura, oni čija je mirovina od 326 do 450 eura bon u vrijednosti od 40 eura, a umirovljenici s mirovinom od 451 eura do 600 eura, bon od 30 eura.

Samobor je osigurao od 45 do 85 eura božićnice za svoje umirovljenike, osobe s invaliditetom, nezaposlene i nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata te korisnike nacionalne naknade čija mirovinska i ostala primanja ne prelaze 400 eura.

Cenzus za isplatu božićnica ove je godine podignut s prošlogodišnjih 320 eura na 400 eura, što znači da će ju dobiti veći broj Samoboraca.

Božićnica zaprešićkim umirovljenicima iznosi 40 eura bez obzira na visinu mirovine, isplaćivat će se u svim Poslovnicama Fine, od ponedjeljka, 11. studenoga.

Iz godine u godinu raste broj gradova i općina koji isplaćuju božićnice, kao i njihovi iznosi, rekordnih 600 eura umirovljenicima s najnižim primanjima, lani je isplatio Umag.